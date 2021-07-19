美財長質疑美中協議成果　陸外交部：貿易戰只會雙輸

▲美國財政部長葉倫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統拜登上任以來，財政部長葉倫（Janet Yellen）近日接受媒體專訪時，首度就中美簽署第一階段貿易協議後的情況表態，認為並未解決雙方根本問題。對此，中國外交部發言人趙立堅19日強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，打貿易戰只會帶來雙輸。

趙立堅接著表示，希望美方看清時代潮流，順應本國民意，本著相互尊重、平等協商的精神，與中方一道努力，妥善處理兩國經貿關係中的問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

在此之前，中國商務部發言人高峰，也曾於上周記者會時，對中美簽署第一階段貿易協議的成果發言，他表示，第一階段協議對中國很好，對美國很好，對全世界也很好。

不過，據《紐約時報》報導，葉倫在接受專訪時，質疑該協議的成果，直言美國當初對中國實施關稅時，思慮不夠周延，沒有認清問題的癥結點和美國利益何在。

葉倫甚至說，「在許多情況下，關稅就是對消費者徵稅。我認為，我們的作為在某些情況下，傷害了美國消費者。」

美媒報導稱，就2020年雙方第一階段貿易協議簽署後的成果來看，頂多是休戰協議，目前，拜登也未採取行動，撤銷對中國大陸許多物品課徵的高額關稅。

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