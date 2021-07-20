森林中被飢餓熊追殺！　夫妻困樹上「不吃不喝10天」奇蹟逃死

Couple spend 10 days clinging to tree hiding from BEAR trying to eat themhttps://t.co/GQlVm28Iuy — The Sun (@TheSun) July 17, 2021

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一對夫妻近來到Banniye Springs風景區遊玩時，突然遭一頭野熊追殺，由於手機沒有訊號，他們先是在車內躲避一晚，後來決定前往遊客中心求救，然而野熊突然現身攻擊，2人只好逃到樹上，就這樣受困長達10天。

來自俄羅斯的男子安東尼(Anton Bogdanov)與妻子妮娜(Nina Bogdanov)，駕車到當地風景區遊玩時，2人原本只打算在當地待個一晚，沒想到遇到野熊攻擊，最後不吃不喝受困長達10天。

妮娜表示，2人被攻擊後，決定離開車子前往遊客中心求助，途中發現野熊尾隨在身後，「熊在我們身後，我們一開始沒有注意到，熊非常安靜，是丈夫先發現，我們雖然一度把熊嚇跑，可是不久後就回來追著我們跑」。

妮娜與丈夫後來死命狂奔，最後爬上一棵大樹躲藏，「熊差點殺了我丈夫，我扔下水瓶分散其注意力，丈夫才順利爬到樹上」，2小時後熊又再度衝向大樹，他們只好扔下背包安撫，然而身上所有食物都在裡面。

妮娜表示，這頭熊不死心在樹下守著長達2天，他們後來找到機會逃下樹並跳入河中，然而野熊又再度返回，最後只好又逃回樹上，最後好不容易終於下樹並逃回車上，幸好很快就被搜救人員發現，激動地流下了眼淚。據了解，該地區約有2.3萬隻野熊，是俄羅斯最大的食肉動物種群，去年便曾發生4次熊襲擊人事件，造成2人死亡。

▼夫妻為了躲野熊只好逃到樹上。（圖／示意圖／達志影像）