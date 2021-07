中國軍艦駛入經濟海域！　菲律賓「廣播驅離」宣示主權

▲菲律賓海岸警衛隊在南海巡邏。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

菲律賓海岸警衛隊19日表示,他們日前利用跟蹤、警告的方式,將一艘中國軍艦驅離該國經濟海域,這也是中菲在南海仲裁案五週年之際,再度陷入緊張。

根據《彭博社》報導,菲律賓海岸警衛隊(Philippine Coast Guard)表示,他們13日在巴拉旺省艾尼島(El Nido)147海里處、中國稱為雄南礁(Marie Louise Bank )的附近海域,發現一艘中國籍船隻。發言人巴利羅(Armand Balilo)准將表示,這艘船懸掛著中華人民共和國的國旗,船體上面還寫有漢字。

海警隊在聲明中指出,他們透過無線電作出警告,並利用雷達監測該船位置,「中國船隻始終保持沈默,迫使菲律賓海警隊使用廣播警告。」隨後該船打破沉默,發出無線電表示,「這是中國海軍艦艇189(Chinese Navy Warship 189),請與我保持兩海里的距離。」

The Philippine Coast Guard (PCG) recently shooed away a Chinese navy warship from the West Philippine Sea, authorities confirmed Monday, July 19, as China increases its presence in waters belonging to the Philippines. Full story: https://t.co/vC89eIIbhn pic.twitter.com/CQcuYfFqRs