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中國軍艦駛入經濟海域！　菲律賓「廣播驅離」宣示主權

▲▼近來中國船隻多次進入菲律賓經濟海域。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓海岸警衛隊在南海巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓海岸警衛隊19日表示，他們日前利用跟蹤、警告的方式，將一艘中國軍艦驅離該國經濟海域，這也是中菲在南海仲裁案五週年之際，再度陷入緊張。

根據《彭博社》報導，菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）表示，他們13日在巴拉旺省艾尼島（El Nido）147海里處、中國稱為雄南礁（Marie Louise Bank ）的附近海域，發現一艘中國籍船隻。發言人巴利羅（Armand Balilo）准將表示，這艘船懸掛著中華人民共和國的國旗，船體上面還寫有漢字。

海警隊在聲明中指出，他們透過無線電作出警告，並利用雷達監測該船位置，「中國船隻始終保持沈默，迫使菲律賓海警隊使用廣播警告。」隨後該船打破沉默，發出無線電表示，「這是中國海軍艦艇189（Chinese Navy Warship 189），請與我保持兩海里的距離。」

中國海軍艦艇189接著駛離雄南礁，但菲國海警隊持續緊跟其後，確保它駛離該國經濟海域。菲國海警隊稱，船員嚴格遵守了在專屬經濟海域的執行規範守則；中國外交部發言人趙立堅被問及此事時，僅表示他不知道這一事件，會向其他有關部門提出詢問。

今年3月中國開始在菲律賓專屬經濟區的南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）部署約200艘民兵船隻，馬尼拉當局雖持續提出外交抗議，但菲國官方表示，截至5月12日，仍有近300艘中國海上民兵船散布在鄰近巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）海域，中菲關係也惡化至今。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則重申，美方支持川普政府時期否定北京當局聲稱擁有南海「九段線」主權的主張，且根據已有68年歷史的《中菲共同防禦條約》，若解放軍對菲國船隻做出行動，美方也會按照條約進行防禦。

 

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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