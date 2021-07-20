「台灣跟立陶宛是天然夥伴」　民進黨團：外交關係再下一城

▲民進黨團召開「立陶宛設台灣代表處，外交再下一城」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外交部長吳釗燮20日上午宣布，經與立陶宛政府縝密協商後，台灣將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，這是一個非常值得高興的消息，「台灣跟立陶宛是一種天然的夥伴」。

外交部長20日上午舉行記者會，吳釗燮宣布正式成立「駐立陶宛台灣代表處」，這是台灣睽違18年之後，再次於歐洲設立代表處，也是第一次以台灣的名義在歐洲設處，在外交上具有重大意義。

民進黨團20日上午召開「立陶宛設台灣代表處，外交再下一城」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳說明，台灣即將在立陶宛設立代表處，而且名字是「台灣代表處」，表示台灣的外交在下一城，相信能夠讓台灣在國際上的能見度越來越高，也顯現出台灣堅持的民主國家同盟，獲得很多友邦國家的肯定。

羅致政表示，這是一個非常直得高興的消息，其中代表處的名稱是用「駐立陶宛台灣代表處」，台灣之前在所有非邦交國的設處，除了最近的索馬利蘭代表處是用「台灣」之外，其他基於過去歷史所留下的問題，都是用「台北」作為代表處的名稱。

羅致政認為，看道新的做法以台灣為名，除了更符合整個台灣的現狀，更凸顯台灣作為國際重要政治角色的地位，「所以用台灣這是一個非常重要的代表」。

羅致政指出，這次的代表處特別加了「The」的字眼，也凸顯這是唯一具有官方性質的代表處，對於台灣在國外設處是重大突破，台灣與立陶宛先前曾經相互捐贈口罩、疫苗，也讓台灣民眾對立陶宛的感覺、親近感不斷加深，因此台灣跟立陶宛是一種天然的夥伴。

羅致政說，從地理環境、歷史、普世價值的堅持等方面來看，台灣跟立陶宛有很多相似的地方，包括立陶宛在歷史上多次被大將殖民、霸凌，台灣在過去的殖民歷史，也有被中國威脅、霸凌的經驗，兩國對於大國霸凌都有非常強烈的感受。

羅致政也說，在東歐的蘇聯共產集團瓦解後，波羅的海三國用公投、手牽手串連的方式，展現人民對自由民主價值的堅持，台灣也從中得到很多啟發，相信在可見的未來當中，很快就可以看到立陶宛在台灣設立代表處，讓台灣跟立陶宛的關係進一步增進。

羅致政強調，台灣的國際外交進展，正在一步一步突破當中，從官方到非官方的關係、從政府的道努力到民間協助，外交關係是全民共享的成果，民進黨團站在立法院的立場，也會全力支持外交部、行政部門在立陶宛設立新的代表處。

劉世芳表示，對於台灣跟立陶宛之間的外交升級，民進黨團感謝兩邊非常努力的民間人士、雙邊政府及外交同仁，也希望大家一起為台灣的能見度繼續加油。

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