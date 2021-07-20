美國肯定立陶宛設台灣代表處　AIT：各國享有與台締結關係的自由

▲AIT台北辦事處長孫曉雅。（資料照／記者陶本和攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對我國將在立陶宛設立台灣代表處一事，美國在台協會（AIT）20日表示，美國肯定駐立陶宛台灣代表處的設立協議，所有國家都應享有與台灣締結更緊密關係及拓展合作的自由，而美國始終致力於以符合美國「一中」政策的方式支持台灣。

外交部長吳釗燮20日上午在外交部記者會上，宣布即將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），並稱這不僅是我國睽違18年後再於歐洲設代表處，亦是首次以台灣名義在歐洲的駐處。

而總統蔡英文則在臉書透露，立陶宛也計畫今年秋天在台灣設立辦事處，兩國的友好關係將更上一層樓。

對此，AIT表示，美國肯定駐立陶宛台灣代表處的設立協議，所有國家都應享有與台灣締結更緊密關係及拓展合作的自由，台灣是先進的民主政體、主要的經濟體，也是世界上一股良善的力量。

AIT說，隨著台灣鞏固其國際夥伴關係，並努力應對新冠疫情、投資審查及供應鏈韌性等全球挑戰，美國始終致力於以符合美國「一中」政策的方式支持台灣。「我們與朋友及盟友站在一起，共同在全球促進我們共享的繁榮、安全及價值」。

外交部指出，立陶宛位處歐洲東北部，西臨波羅的海，國土面積約為65,300平方公里，是台灣的1.8倍，人口約280萬人。立陶宛是「經濟合作暨發展組織」（OECD）的成員，同時也是歐盟及北約成員國，其工業實力雄厚，包括雷射、生技、衛星、資訊等產業享譽全球，另森林資源及農牧產品豐富，家具製造及乳酪等產業也十分發達，近年並致力推動金融科技創新，其首都今年獲英國金融時報評比為全球城市中具吸引外國直接投資（FDI）潛力的第24名。