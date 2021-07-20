台灣在立陶宛成立代表處　北京警告民進黨：死路一條！

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

外交部長吳釗燮今（20日）宣布正式成立「駐立陶宛台灣代表處」，總統蔡英文也預告立陶宛將於今年秋天在台灣設立辦事處。大陸外交部新聞發言人趙立堅強調，正告台灣當局，「台獨」是死路一條。

趙立堅表示，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，反對建交國同台灣互設所謂「代表處」，敦促立方堅持一個中國原則，恪守建交承諾，也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，任何妄圖在國際上制造「兩個中國」、「一中一台」的圖謀，都不會得逞。

此前，外交部長吳釗燮今宣布，將在波羅的海三小國之一的立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」。吳釗燮表示，這是歐洲第1個以台灣為名的代表處，台歐連結是我國對外的重點之一，以台灣為名的代表處意義重大。

吳釗燮表示，第１個以台灣為名的為設立在索馬利蘭的代表處，將於立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」則是歐洲第一，台歐連結是我國對外工作的重點之一，「以台灣為名的代表處更能讓歐洲朋友明白，我們代表著2350萬台灣人。」至於英文的Taiwanese就是代表台灣，和其他歐美國家使用的方式一樣。

立陶宛前身為蘇聯體系下的共產國家，1991年8月脫離蘇聯獨立後，同年9月即和中華人民共和國建議正式外交關係至今，但對台關係在近年有逐漸升溫的情況。