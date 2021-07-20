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夾在中美之間！亞洲國家陷入軍備競賽　路透：導彈版圖正發生變化

▲▼中國正在量產東風-26型彈道導彈。（圖／路透）

▲中國正在量產東風-26型彈道導彈。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

隨著中美爭端加劇，分析人士指出，亞洲正陷入一場危險的軍備競賽，一些曾經是旁觀者的小國開始效仿中美的腳步，建造了先進的導彈武器庫，在未來10年內，亞洲將會佈滿射程更遠、打擊力度更大且更先進的常規導彈，且導彈可能會助長猜忌，引發軍備競賽，最終爆發戰爭。

根據《路透社》報導，外交政策研究所「太平洋論壇」（Pacific Forum）主席桑托羅（David Santoro）表示，亞洲國家出於對中國的擔憂和想減少對美國的依賴，開始大量購買或研發新型導彈，「亞洲的導彈版圖正在發生變化．而且速度非常快。」在這個十年結束前，亞洲將會佈滿射程更遠、打擊力度更大且更先進的常規導彈。

桑托羅指出，導彈提供了戰略利益，如震懾敵人和增強與盟友相互影響力，同時也是個利潤豐厚的出口產品，「這種武器對於平衡緊張局勢、維持和平穩定的幫助極小，最有可能的情況是，導彈將助長猜忌，引發軍備競賽，加劇緊張，最終爆發危機甚至是戰爭。」

▲美國「遠程高超音速飛彈武器」（LRHW）。（圖／翻攝自洛克希德馬丁公司官網）

▲美國「遠程高超音速飛彈武器」（LRHW）。（圖／翻攝自洛克希德馬丁公司官網）

《路透社》指出，美國印太司令部（INDOPACOM）預計沿著「第一島鏈」部署新型遠程飛彈，其中包含射程超過2775公里的「遠程高超音速飛彈武器」（LRHW），但若是導彈設在關島，那麼中國就不在射程範圍，可是現階段美方在該地區的盟友都還在考慮。也有匿名消息人士透露，日方可能會考慮讓LRHW部署在沖繩，但美方也必須撤出其他軍力。

同樣位在印太地區的澳洲，近來和中國關係越來越緊張，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已宣布加速建立一項價值1000億美元的20年導彈生產計畫。日本正在研發一種新版的12式（Type 12）車載反艦導彈，推估射程為1000公里。美國在印太地區的盟友中，南韓擁有最強勁的國內彈道導彈計劃，其玄武-4（Hyunmoo-4）彈道飛彈射程為800公里，能深入中國境內。

▲▼南韓玄武-2（Hyunmoo-2）和玄武-3（Hyunmoo-3）飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓玄武-2（Hyunmoo-2）和玄武-3（Hyunmoo-3）飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

台灣目前尚未有公開的彈道導彈計畫，但美國國務院去年12月批准出售數十枚短程導彈的請求，另外中科院研發多年，射程可以達到1500至2000公里的地對地飛彈「雲峰中程飛彈」，在去年4月底已經試射成功，預計今年就會啟動量產計畫。

匿名外交人士向《路透社》表示，台灣的武裝部隊傳統上專注於保衛本土和抵禦中國的入侵，現在開始顯得更具攻擊性，「武器的防禦性和進攻性之間的界限越來越模糊。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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