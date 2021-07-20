立陶宛設台灣代表處「外交新里程」　賴品妤：不畏威權的最佳印證

▲立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

繼上月立陶宛宣布贈台2萬劑疫苗後，我國外交部長吳釗燮20日宣布即將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，不僅是我國睽違18年後再於歐洲設代表處，亦是首次以台灣名義在歐洲的駐處，對此，民進黨立委賴品妤讚揚，這堪稱是外交工作新里程碑，相信朋友不只建立在利益基礎，更是奠基於共同信仰價值上。

吳釗燮在20日上午外交部記者會上做上述表示，而外交部目前正積極展開各項準備工作；他也說，立陶宛一直是共享自由的好夥伴，連續兩年都有半數的議員表達支持台灣，先前主動宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，展現台立的友誼。

對此，賴品妤則於臉書補充，這是第一個以台灣為名在歐洲設立的代表處，同時也是首次在中國的邦交國中，我們設立了「台灣代表處」，堪稱是外交工作新里程碑；當然，我們相信，朋友不只建立在利益基礎，更是奠基於共同信仰的價值上。

賴品妤指出，今年，立陶宛不但退出中國發起的「17+1經貿合作」，更多次宣佈將在台灣設立經濟代表處；上個月，還捐出了佔了自身比例極高的2萬劑疫苗給我們，這也是同樣信仰自由民主的國家，不畏威權體制威脅，共同攜手前進的最佳印證。

賴品妤也打趣寫道，「＃立陶宛巧克力好吃」。

除此之外，總統蔡英文稍早也在臉書透露，立陶宛也計畫今年秋天在台灣設立辦事處，兩國的友好關係將更上一層樓。