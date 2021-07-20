今起竹市線上預約　加開醫院夜間接種時段服務更便民

▲新竹市長林智堅視察疫苗施打站。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第三輪預約者（即18歲以上民眾）今起收到簡訊後，即可在疫苗預約平台預約接種時段，新竹市長林智堅宣布，因這次預約者將涵蓋上班族群，新竹市府與五大醫院協調後，新竹國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院本周五（23日）起，加開平日晚間18時至21時段疫苗施打時段，周末六、日兩天新竹馬偕也開設門診，體貼上班族，打疫苗時段更彈性、便民。

林智堅表示，新竹市累積接種人數9萬2152，依據中央疫情指揮中心公布時程，今（20）日起「公費疫苗預約平台」開放預約，23日起至29日施打疫苗。

林智堅說明，除既有疫苗施打站在白天時段持續為民眾服務，考量第三輪預約者涵蓋上班族，為更貼心提供接種服務，經協調後，國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院本周五（23日）起，新增平日晚間18時至21時段，讓上班族可選擇在下班時間接種疫苗。

另外，新竹馬偕紀念醫院平日下午14時至17時也加開疫苗診，另外，7月24日（周六）加開13時至17時、7月25日（周日）加開08時至12時、13時至17時兩時段；台大新竹分院則是平日13時至15時。歡迎民眾多加利用。

林智堅也再次呼籲還沒登記意願的民眾一起加入「123全民運動」，「1」定要來施打，「23」分鐘內完成接種疫苗，守護自己健康、也守護台灣。

新竹市疫苗施打站也開站提供接種服務，服務時間為平日8時至11時、14時至17時。市府也打造分流、效率、貼心的環境，民眾僅需「8+15」分鐘就可完成接種，報到至接種平均8分鐘，再15分鐘觀察時間就可離場，提供舒適有效率的服務。

新竹市府提醒，中央流行疫情指揮中心已宣布，勞工接種疫苗當日至隔日24小時內，可申請疫苗接種假，事後並檢具疫苗接種卡，雇主應給假且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金。關於疫苗假薪資，因不可歸責於雇主，勞資雙方自行協商約定。