「疫苗預約平台」竹市2萬人開打！9接種站啟動　2神器必帶

▲新竹市長林智堅視察長輩施打疫苗情況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府今（15）日加碼為3千位不在籍長輩、回流預約在籍長者施打，全面完成竹市65歲以上長輩施打。新竹市長林智堅指出，明（16）日起9座疫苗施打站全開，為「疫苗預約平台」的預約者施打，截至今早有超過2萬人預約，他也提醒明起施打的民眾，務必要帶健保卡、提前準備好意願書；已收到簡訊、還未預約的民眾，今（15）日17時是登記接種的截止時間，請民眾盡早預約施打，各站都尚有時段。

林智堅也指出，為服務不善於使用網路的市民，市府即日起提供「疫苗專線專人代預約」的貼心服務，民眾先備妥「健保卡號、身分證字號」雙卡號碼，致電進疫苗專線03-5355137，就會由專人透過疫苗平台協助登錄「意願登記」或「預約接種」，民眾即使沒有網路也能透過電話預約。

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林智堅提醒，明來施打疫苗的民眾，務必攜帶健保卡，並提前下載接種意願書（https://reurl.cc/dG9MW8），寫好再帶到現場報到，可節省等待時間。

他也呼籲，今下午5時前都還可線上預約，可預約日期區間為7月16至22日，目前北區站、南寮站、香山站、慈濟站、內湖國中等站所都還有很充足預約時段，如南寮站還可欣賞最美海景、慈濟站室內環境舒適、內湖國中站則是被好山好水環繞，鼓勵符合資格民眾盡早預約施打，建構群體防護網。

林智堅說，尚未意願登記的18歲以上民眾，今下午5時前都還可線上登記意願，有需求也可打疫苗專線由專人代預約，16到18日就會陸續收到簡訊，收到簡訊後即可上平台預約接種時段，請民眾盡早利用平台（https://1922.gov.tw/vas/）登記。