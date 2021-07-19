竹市明起為公私立國小教師接種　近4千名教職員週三完成施打

▲新竹市長林智堅關心民眾施打疫苗情況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今（19）日宣布，竹市除持續為「預約平台」民眾持續施打，上午報到率也維持99%。明起竹市啟動第一階段學校教職員施打，將為3835名國小教職員工接種，本次施打對象主要為竹市公私立國小教師，預計將在竹市馬偕醫院、國泰醫院、北區、香山施打站四處接種，預計20、21日（週二、周三）兩天就可接種完畢。

林智堅指出，明起竹市啟動第一階段國小教師疫苗施打，為竹市公私立國小3835名教師，包含學前、特殊教育學校、實驗機構、外僑學校等教育夥伴施打疫苗，將於竹市馬偕醫院、國泰醫院、北區及香山疫苗施打站辦理，以分區分流提高施打效率。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，自明（20日）起至周三（21日），每日上午8時至11時，下午14時至17時進行施打，3835人將於兩天內完成施打。請本市國小及收到通知的教育夥伴，依照排定的時間，到指定地點報到、分流施打。

教育處提醒，接種時請務必攜帶身分證、健保卡，並事先填妥接種意願書。根據教育部，接下來還會依序為國中、高中教育人員施打，將在國小教師完成接種後安排時程，最晚將在9月1日開學前兩週，完成所有教師的第一劑疫苗接種。本次相關疫苗接種事項，如需洽詢請致電：03-5216121#273 新竹市政府教育處學管科。

林智堅呼籲，根據中央流行疫情指揮中心規範，第三輪意願登記（即18歲以上民眾）結算將延長至今（19日）中午12時，明起收到簡訊的民眾可以上透過平台預約接種時間，請尚未意願登記民眾盡快完成意願登記，一起共築防護網，盡快回到過去生活。