　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市明起為公私立國小教師接種　近4千名教職員週三完成施打

▲新竹市長林智堅關心民眾施打疫苗情況。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅關心民眾施打疫苗情況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今（19）日宣布，竹市除持續為「預約平台」民眾持續施打，上午報到率也維持99%。明起竹市啟動第一階段學校教職員施打，將為3835名國小教職員工接種，本次施打對象主要為竹市公私立國小教師，預計將在竹市馬偕醫院、國泰醫院、北區、香山施打站四處接種，預計20、21日（週二、周三）兩天就可接種完畢。

林智堅指出，明起竹市啟動第一階段國小教師疫苗施打，為竹市公私立國小3835名教師，包含學前、特殊教育學校、實驗機構、外僑學校等教育夥伴施打疫苗，將於竹市馬偕醫院、國泰醫院、北區及香山疫苗施打站辦理，以分區分流提高施打效率。

新竹市政府教育處代理處長沈靜濤表示，自明（20日）起至周三（21日），每日上午8時至11時，下午14時至17時進行施打，3835人將於兩天內完成施打。請本市國小及收到通知的教育夥伴，依照排定的時間，到指定地點報到、分流施打。

教育處提醒，接種時請務必攜帶身分證、健保卡，並事先填妥接種意願書。根據教育部，接下來還會依序為國中、高中教育人員施打，將在國小教師完成接種後安排時程，最晚將在9月1日開學前兩週，完成所有教師的第一劑疫苗接種。本次相關疫苗接種事項，如需洽詢請致電：03-5216121#273 新竹市政府教育處學管科。

林智堅呼籲，根據中央流行疫情指揮中心規範，第三輪意願登記（即18歲以上民眾）結算將延長至今（19日）中午12時，明起收到簡訊的民眾可以上透過平台預約接種時間，請尚未意願登記民眾盡快完成意願登記，一起共築防護網，盡快回到過去生活。

ET快訊
快訊／暴雨彈襲高雄！各區傳積淹水災情　畫面曝光
高雄國家級警報！超猛豪雨彈夜襲狂轟雷　屏東也發大雨特報
戴資穎搭經濟艙引公憤　她急調專機名單揪「商務艙長官」
獨／打莫德納副作用？　女醫曝5個案：尿不出來
烟花颱風卡「三角關係」　1關鍵恐更接近台灣
他預言解封後將發生「1件事」！　呼籲政府：下令降半旗
不爽戴資穎搭經濟艙　網灌爆潘文忠臉書怒開嗆
6都疫苗剩餘量曝光！莫德納「高雄剩最多」　新北AZ還有23.
「快來救我！」海地總統最後對話曝　關鍵10分鐘都沒人來
陳政聞被罰了！牡丹灣villa群聚吃鍋喝酒　15人名單出爐各

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄婦外出買菜迷途 　警靠「安心手鍊」幫她回家

桃園市區公車司機　即日起一連三天全面開打疫苗

竹市明起為公私立國小教師接種　近4千名教職員週三完成施打

台南疫苗劑次涵蓋率19.16％　黃偉哲：請上1922疫苗登記平台踴躍登記

「烟花」颱風來襲　桃園超前防汛備戰開放領取砂包

公費疫苗登記第三輪結束　雲林願打AZ人數較第二輪多一倍

烟花颱風可能來襲　黃偉哲提醒農民做好防颱準備

桃園1800多家娛樂場因疫情停業　減徵娛樂稅逾4700萬

微解封首個周末　東港黑鮪魚宅配詢問度大增

湧泉公園游泳池乾枯　台東市公所：枯水期雨量不足

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

高雄婦外出買菜迷途 　警靠「安心手鍊」幫她回家

桃園市區公車司機　即日起一連三天全面開打疫苗

竹市明起為公私立國小教師接種　近4千名教職員週三完成施打

台南疫苗劑次涵蓋率19.16％　黃偉哲：請上1922疫苗登記平台踴躍登記

「烟花」颱風來襲　桃園超前防汛備戰開放領取砂包

公費疫苗登記第三輪結束　雲林願打AZ人數較第二輪多一倍

烟花颱風可能來襲　黃偉哲提醒農民做好防颱準備

桃園1800多家娛樂場因疫情停業　減徵娛樂稅逾4700萬

微解封首個周末　東港黑鮪魚宅配詢問度大增

湧泉公園游泳池乾枯　台東市公所：枯水期雨量不足

快訊／颱風將來雨彈炸南台！高雄發佈一級淹水警戒「下班小心！」

戴資穎擠經濟艙…網翻蔡英文2016允諾「選手搭商務艙」：超級打臉

專家帶路！汐止兩大商圈正夯　輕鬆入手千萬首購宅

婚鬧太過！同三伴娘被捆電線桿　新郎笑回一句網開罵

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息　超粗雨彈狂炸高雄

合庫逾10名成員前進東奧！　戴資穎教練也在內

快訊／暴雨彈襲高雄！各區紛傳積淹水災情　騎士驚險涉水下班　

大谷翔平內角低球撈成全壘打 　像PGA冠軍森川柯林在揮桿

高端疫苗通過EUA　分析師：股價將迎短暫利多「慶祝行情」！

買房被當「盤子」？同總價坪數卻有大小差　價差藏在細節裡

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

阿婆灣再傳17歲男女無照跑山！過彎失速撞車

高雄男已打AZ　晚間突昏迷倒地

嘉基開放疫苗施打　首日預近千人預約

台南市國小教育人員20日起打疫苗

台南遊客放風防疫享受大自然

桃園教師疫苗接種專案　7/22、24兩天施打

即／花蓮1分鐘連兩震！規模4.2

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

嘉縣18日為止疫苗人口覆蓋率21.15%

西裝男安平欲跳海及時阻止

高雄男打完疫苗猝死！衛生局回應了

雲林願打AZ人數較第二輪多一倍

更多熱門

相關新聞

竹市123原則打疫苗23分鐘完成

竹市123原則打疫苗23分鐘完成

新竹市府接軌中央疫苗預約平台，今（16日）起至下周四（22日），為2萬911名線上預約者施打AZ疫苗，總統蔡英文今下午偕同新竹市長林智堅，視察新竹市立體育館疫苗施打站。蔡英文表示，新竹市府在防疫與疫苗施打工作創造出「新竹模式」，用心、效率與貼心值得做為表率，希望能多與其他縣市交流分享經驗，加速台灣人民大規模施打、強化整體防護力。

第9、10類民眾接種　竹市上午報到率99.4%

第9、10類民眾接種　竹市上午報到率99.4%

「疫苗預約平台」竹市2萬人開打　9接種站啟動

「疫苗預約平台」竹市2萬人開打　9接種站啟動

竹市65歲以上長輩疫苗涵蓋率72%

竹市65歲以上長輩疫苗涵蓋率72%

林智堅呼籲避免非必要家庭聚會

林智堅呼籲避免非必要家庭聚會

關鍵字：

新竹市防疫

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

戴資穎上機才知搭經濟艙　戴爸：被騙很不舒服

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面