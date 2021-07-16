竹市123原則「打疫苗23分鐘完成」　蔡英文讚：全國第一令人驚豔

▲總統蔡英文視察新竹市立體育館疫苗施打站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府接軌中央疫苗預約平台，今（16日）起至下周四（22日），為2萬911名線上預約者施打AZ疫苗，總統蔡英文今下午偕同新竹市長林智堅，視察新竹市立體育館疫苗施打站。蔡英文表示，新竹市府在防疫與疫苗施打工作創造出「新竹模式」，用心、效率與貼心值得做為表率，希望能多與其他縣市交流分享經驗，加速台灣人民大規模施打、強化整體防護力。

總統蔡英文、立法委員柯建銘在新竹市長林智堅陪同下，視察體育館疫苗施打站，並與現場接種民眾揮手致意，更有民眾開心回說「打完了！」林智堅表示，今天是為預約疫苗系統者施打第一天，感謝蔡總統特別來到新竹市視察。

蔡英文表示，今天到竹市疫苗施打現場，看到井然有序且有效率的施打，特別謝謝林智堅市長這段時間日以繼夜，帶著市府同仁投入防疫與施打疫苗作業，「真的是辛苦了，說你是全國第一名也不為過！」

蔡英文也特別肯定新竹隊的表現，除65歲以上長者施打率和連江縣並列第一，用心與效率更令人印象深刻，竹市讓施打疫苗不只是公共衛生、全民健康，也有許多感人故事與畫面，還推出特色疫苗施打站，不只有寬敞明亮的空間，更有許多措施，讓國人非常驚艷，短時間創造出「新竹模式」，值得給予新竹市團隊大大的掌聲。

「施打疫苗已是全民運動。」蔡英文說，接下來要請竹市團隊再接再厲，在長者和孕婦之後，還有更多年齡層、更大量民眾要施打疫苗，請新竹市府團隊繼續做表率，並透過與其他縣市交流分享經驗，加速大規模施打、強化整體防護力。

柯建銘表示，施打疫苗已成為全民運動，今天來到新竹市疫苗施打站現場，看到很多感人畫面，尤其竹市在防疫工作、疫調、快篩、施打疫苗等表現，都是國家標準示範第一名。

林智堅指出，體育館站最為讓民眾印象深刻的是，6月22日竹市啟動孕婦接種疫苗計畫，透過臉書發布體育館施打站的空間照片，獲得許多迴響，也讓許多孕婦接受貼心的服務，從當時至今日體育館站也持續為民眾接種疫苗。

林智堅強調，竹市秉持「一（疫）二三原則」，「『疫』苗來了就打，二十三分鐘完成。」他並分享現場一位民眾實際接種時間，從報到、接種完只花5分鐘。竹市疫苗施打站均以8分鐘為標準，再加上15分鐘觀察時間，23分內完成，讓接種民眾守護自己的健康、也守護台灣。

林智堅指出，竹市9座疫苗施打站採分流、效率、貼心3大服務，規劃30分鐘一梯次；每站配置醫師與護士，一天開站6小時、總量能可服務5500人；各站並採單一動線，並設置問診區、施打區、休息觀察區，每站都有志工協助引導民眾，並貼上社交距離地貼，讓民眾兼顧防疫完成接種。

林智堅表示，新竹市9座疫苗施打站今全開，為5012名預約者施打，上午報到率99.4％近百分之百。16日至22日將為2萬911名預約者施打疫苗，他也有信心，7月底前竹市疫苗涵蓋率可達到蔡英文總統所設下的25%目標。

林智堅也分享九站疫苗施打站監視畫面，各站都有寬敞、舒適空間，鏡頭一轉還有醫護剛好在喝水，顯示整個作業流程非常順利、不需等待、也有完善服務。

「感謝市民做防疫模範生。」林智堅並特別感謝新竹市醫師公會、基層診所醫護、竹市五大醫院、志工、市府同仁，及所有投入防疫工作的防疫新竹隊成員，因為有大家的支持，竹市防疫工作才能順利完成，也創下蟬連兩天65歲以上長輩疫苗涵蓋率本島第一的紀錄。