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第9、10類民眾接種　竹市上午報到率99.4%

▲新竹市長林智堅今上午視察疫苗施打站。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今上午視察疫苗施打站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

全國第九類、第十類對象（即50至64歲民眾）今開打AZ疫苗，新竹市長林智堅今早也赴疫苗施打站，關心民眾接種狀況，站所動線順暢、有秩序，上午民眾報到率99.4%，他說，感謝市民都是「防疫模範生」積極報到施打，市府也盡力營造分流、效率、貼心的站所環境，民眾只需「8+15」就可完成接種，報到至接種平均8分鐘，再15分鐘觀察時間就可離場，提供舒適有效率的服務，也盼提高民眾施打意願。

今起中央預約系統開始接種AZ疫苗，這一波接種對象是第9類（18至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者）、第10類（50至64歲成人），竹市登記接種的總人數為2萬911人，接種日期為今（16）日至22日間。

竹市今日安排5012名預約者施打，上午報到率99.4％近百分之百，預估今施打完，竹市涵蓋率將成長至18%。

林智堅表示，目前第二輪預約者共達2萬911名，即日起至22日完成疫苗接種，屆時涵蓋率將達全市總人口數21%。請完成預約民眾，依據預約時間，務必要帶健保卡，並提前準備好意願書，準時抵達疫苗施打站，加快報到流程。

新竹市府今9座疫苗施打站全開，疫苗施打站配置風扇、冰桶，打造最舒適環境；還有專業醫護人員、志工們所組成的防疫新竹隊，可解答各種疑惑，請大家安心接種疫苗。下午總統蔡英文也將赴新竹市立體育館疫苗施打站關心現場狀況。

中央流行疫情指揮中心昨將第三輪（18歲以上民眾）意願登記，結算日從原訂於昨下午5時，延長至19日中午12時結算，將在20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種，該輪將接種AZ疫苗。請符合資格民眾完成登記。

52歲江先生屬第十類人員，系統開放第一天就與太太一起上網登記，認為「現在有什麼疫苗就打什麼，早打早放心」，因增強防護力才是首要工作，所以今天來接種AZ疫苗。

52歲林小姐屬第十類人員，也是系統開放第一天就上網登記，本來選擇接種莫德納疫苗，後來因擔心莫德納疫苗需要等待較長時間，為盡早增強防護力，便改選接種AZ疫苗，也順利於今早接種。

32歲吳先生表示，他屬於第九類人員，系統開放第一天就上網登記，當時選擇AZ或莫德納疫苗皆可，收到通知後，正好近日住家附近有確診者足跡，為了增強防護力，選擇來接種疫苗。

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