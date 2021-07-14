竹市65歲以上長輩疫苗涵蓋率72%　本島第一「防疫模範生」

▲新竹市65歲以上長輩涵蓋率達72.15%。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

根據中央疫情指揮中心最新統計資料，截至昨（13）日，新竹市65歲以上長輩涵蓋率達72.15%，本島排名第一名，新竹市長林智堅分析，竹市涵蓋率高有兩大因素，首先，從近日報到率屢創新高可發現，越年輕長輩施打意願越高；為服務長輩，市府也設九大疫苗施打站，搭配主動造冊通知，讓長輩免預約、免排隊，也開放不在籍長輩預約造冊、安排施打，才因此能以高效率為長輩服務，提高整體涵蓋率。

林智堅表示，根據中央資料，竹市65歲以上長輩共有6萬2925人，長輩累計接種人數達4萬5401，涵蓋率達72%，本島排名第一。新竹市今已完成65歲長輩持續接種疫苗，今總計通知4780人，施打數3803，施打率78.8%。累計至今（14）日，全市總施打人口7萬3796人，涵蓋率16%。

林智堅特別感謝長輩「收到通知就來打」，一起當「防疫模範生」，新竹市府自開打69歲長輩後，接種報到率屢創新高，69歲長輩報到率77.8%、68歲報到率79%、67歲和66歲長輩報到率都突破80%，顯示長輩年齡層越往下降，疫苗施打報到率也越高。

市府指出，新竹市府明將持續為社福人員、不在籍長輩、預約回流者及孕婦等3千人施打莫德納疫苗，若民眾收到通知，請依照時間地點前往疫苗施打站。

市府指出，7/16（五）預約制開打，線上預約者一樣由疫苗施打站來為民眾服務，鼓勵市民踴躍登記，收到簡訊就馬上預約，並且準時來接種，提升群體免疫力，建構城市的防疫網。