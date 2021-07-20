要求簽名為台南市民買足夠疫苗　張世賢的手板黃偉哲簽了

▲台南市議員張世賢，拿手版要求市長黃偉哲簽名，一定要為市民買到足夠疫苗，黃偉哲簽名同意，2人並合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「我們需要疫苗」，台南市議員張世賢總質詢拿著手板，怒嗆民進黨政府，口口聲聲超前部署，現在連後來的郭台銘、台積電、慈濟都簽約買到疫苗，民進黨政府還買不到疫苗，800多萬劑大多是美日捐贈，張世賢拿手版要求黃偉哲簽名，一定要為市民買到足夠疫苗，黃偉哲簽名同意。

張世賢議員指出，新冠疫情影響全世界的經濟和國際往來，全世界有4百多萬人死於新冠疫情，民進黨政府看到國外疫情肆虐，騙國人說已經超前部署買到疫苗，結果國內疫情爆發卻發現根本沒有疫苗，國人驚惶失措，民進黨政府百般阻撓下，後來的郭台銘、台積電、慈濟都簽定合約買到疫苗，超前部署的疫苗何在？

張世賢拿著手板說，面對變種病毒疫情，缺的就是疫苗，台南市千萬不要以為22天加0就自滿，要以中央政府為殷鑑，驕傲沒有落魄的久，民意要疫苗，民進黨政府一定要聽進去，預算都編列了，人民還是打不到疫苗民怨自然爆發，美日政府捐贈了幾百萬劑疫苗，民進黨政府買的疫苗卻像擠牙膏般一點一點地進來，請黃偉哲市長一定要為市民買到足夠量的疫苗，不論是用專案或動用第二預備金，一定要買足疫苗。黃偉哲市長簽名同意，2人並合影存證。

張世賢關心台南市出現兩例日本腦炎病例，其中一例出現在白河，他之前質詢曾提到業者在溪北設置的養殖場，居民陳情環境堪慮，沒想到真出問題，台南已成了畜牧養殖業設場首選，民意大聲反對，因為住家四周臭氣薰天，請環保局要常消毒。環保局長謝世傑答詢說，7月15日起養殖場周遭兩公里都進行徹底消毒，居家水溝也都完成消毒，為防範腦炎病毒會反覆進行環境消毒。

張世賢也指出，當地農會選舉，針對選票出現手紋究竟是有效票或無效票發生爭議，候選人要求請示上級再做處理，選務人員卻如天皇老子般，不但不請示反而立即做出無效票判定，這樣的處理方式公平嗎？黃偉哲說，未來有大型選舉將製造圖示讓監票人員知曉，也會讓指導員了解才不會造成紛爭。

張世賢也關心白河水庫無法蓄水的重大問題，他說20多年前跟李登輝陳情，自此20多年來每年都編經費進行清理淤泥工作，結果到現在白河水庫淤泥仍癱瘓了水庫，究竟是如何清淤的，為何挖了20多年白河水庫仍無法蓄水，農友常常面臨灌溉後繼缺水進退維谷的情況，市長是否應該深入清了解情況，好好協助農友以免影響他們的生產收成。

有關白河水庫清淤情形，水利局表示2021年清淤目標為70萬立方公尺，截至7月實際清淤115.22萬立方公尺，已超越目標65％。後續將與經濟部水利署南區水資源局研商白河水庫加速清淤事宜，以期2026年能恢復水庫功能及面貌。另外市府也會請經濟部水利署南區水資源局持續尋求公共工程媒合土方去化機會及土方暫置處，加強清淤去土方化，維持清淤運轉功能。

有關白河水庫清淤抽水所衍生的電費，由行政院農業委員會農田水利署及市府各付一半，目前已全數繳清。至於因白河水庫清淤，農田無水灌溉所造成的農民損失，市長黃偉哲表示市府也會協助向農田水利署申請補助。

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