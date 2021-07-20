批國產疫苗通過EUA草率黑箱　國民黨團告衛福部、食藥署涉貪汙

記者羅志華／台北報導

爭議多時的高端新冠疫苗，終於在19日正式通過緊急使用授權（EUA），取得國內的專案製造許可，高端疫苗（6547）反應利多，股價在20日跳空漲停，但國民黨團於20日上午到台北地檢署，告發高端疫苗在疫苗採購、補助上，共獲得45億元，而衛福部及食藥署草率、黑箱通過EUA，涉嫌貪汙罪中的特別圖利罪。

▲國民黨主席江啟臣20日上午，與陳玉珍、費鴻泰、鄭麗文、律師葉慶元，告發衛福部及食藥署涉嫌貪汙 。（圖／記者羅志華攝）

國民黨主席江啟臣表示，國產疫苗連二期試驗有沒有完成都不確定，且以美國為例，他們通過EUA全程錄影，無論參與人員是誰、意見為何，全部都公開透明，但衛福部公布的資料中，不僅沒有錄影，也不知那些是委員，正反意見更是通通沒有，先前更傳出審核專家換了一半，痛批19日的EUA不僅標準是全球最低，過程更黑箱草率，「蔡英文做到了川普也辦不到的事」。

▲江啟臣痛批，通過EUA的過程草率黑箱，「蔡英文做到了連川普都辦不到的事」 。（圖／記者羅志華攝）

江啟臣再批，國家花40億買一支不知道有沒有用的疫苗，質疑公務員未善盡監督責任、涉嫌圖利；律師葉慶元表示，現已有國際疫苗支援，衛福部及食藥署在沒有緊急性下，通過沒有三期期中報告的國產疫苗EUA審核，違反一般藥品審查先例，而高端疫苗先前獲政府補助4.7億元，衛福部採購500萬劑疫苗，再獲得40.3億元，是否構成特別圖利罪可受公評。

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