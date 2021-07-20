　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端過關　館長這句話被讚「真男人」！周玉蔻哭喊：可以打疫苗了

▲▼健身房微解封　4個字卻讓館長直言「等於叫我們不要開」。（圖／翻攝自館長直播）

▲館長想預約施打高端疫苗。（圖／翻攝自館長直播）

記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（19）日公布，高端疫苗獲得衛福部核准專案製造、通過緊急使用授權（EUA）。除了館長陳之漢在臉書PO文似乎感興趣，資深媒體人周玉蔻也說，「我可以打疫苗了」！

館長昨日在臉書發文表示，「聽說高端通過了，請問可以預約嗎？」吸引超過2.3萬人按讚，還有網友留言說館長是「真男人」、「台灣價值一劑儲滿」、「打高端、愛台灣」、「台灣價值打起來」、「謝謝你們願意打國產疫苗，輝瑞就交給我們打就好了，謝謝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲館長發文。（圖／翻攝自Facebook）

周玉蔻昨日也發文指出，「高端過關！我可以打疫苗了！（當初放棄台北市莫德納預約是正確的！想哭）」，對國產疫苗過關相當感動，不少網友也在底下留言表示，「今天剛打AZ，來不及改」、「護國神山又一座了，大家高端打起來」、「我也想打國產，希望指揮中心趕快修改平台選項」、「等好久就是要打高端疫苗」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲周玉蔻發文。（圖／翻攝自Facebook）

針對高端疫苗供貨規劃及交貨時間，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則指出，高端產能相對較低，EUA也剛通過，提高產能需要一定時間，等到ACIP通過後，會再研擬施打計畫，8月份應該可以有少量供應，對此，高端疫苗回應目前還在規劃中，尚未有明確時間表。

ET快訊
烟花強襲最快今變中颱　全台周四起防強風豪雨
美股暴跌逾725點今年最慘！　Delta變異株狠斬經濟復甦腳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1串35萬「葡萄界愛馬仕」　在台中貴婦超市竟秒殺！每顆破萬元

烟花強襲！最快今變中颱　全台周四起防強風豪雨

第三輪預約170萬人今上午10時起收簡訊　7／23開打AZ

高端過關　館長這句話被讚「真男人」！周玉蔻哭喊：可以打疫苗了

人類登陸月球來自「願景劇本」！蘋果、漫威都用這策略提早達標

台中家教男匡列增至69人！10天開房6次連結　5運將急採檢

「世界球后」坐不到商務艙　網舉3例超酸：日本會讓大谷坐經濟艙嗎

經濟艙惹火！呂秋遠點「體育署2大缺失」曝選手心態：現在就該處理

東奧國手「晚餐曝光」！4格菜色讓他驚呆：多少你會買　兩派網戰翻

戴資穎擠3星旅店！中國選手「超豪華海景住宿」被翻出　網羨慕炸

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

白疼了？哥哥貼臉狂撒嬌求關注　下秒妹「獅吼」震走他：給我走開

1串35萬「葡萄界愛馬仕」　在台中貴婦超市竟秒殺！每顆破萬元

烟花強襲！最快今變中颱　全台周四起防強風豪雨

第三輪預約170萬人今上午10時起收簡訊　7／23開打AZ

高端過關　館長這句話被讚「真男人」！周玉蔻哭喊：可以打疫苗了

人類登陸月球來自「願景劇本」！蘋果、漫威都用這策略提早達標

台中家教男匡列增至69人！10天開房6次連結　5運將急採檢

「世界球后」坐不到商務艙　網舉3例超酸：日本會讓大谷坐經濟艙嗎

經濟艙惹火！呂秋遠點「體育署2大缺失」曝選手心態：現在就該處理

東奧國手「晚餐曝光」！4格菜色讓他驚呆：多少你會買　兩派網戰翻

戴資穎擠3星旅店！中國選手「超豪華海景住宿」被翻出　網羨慕炸

洗手洗到脫皮又敏感？掌握「三不三要」秘訣　防疫、護手兩不誤

1串35萬「葡萄界愛馬仕」　在台中貴婦超市竟秒殺！每顆破萬元

烟花強襲！最快今變中颱　全台周四起防強風豪雨

第三輪預約170萬人今上午10時起收簡訊　7／23開打AZ

鄭爽神隱半年突道歉「還原代孕真相」！3點護孩…警告張恒停止騷擾

戴資穎搭經濟艙惹議　球評點「關鍵」：選手就不會不爽

高端過關　館長這句話被讚「真男人」！周玉蔻哭喊：可以打疫苗了

3X3籃球登奧運殿堂　比賽規則大解密看這裡

美股暴跌逾725點今年最慘！　Delta變異株狠斬經濟復甦腳步

人類登陸月球來自「願景劇本」！蘋果、漫威都用這策略提早達標

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

京站威秀7／20全面關閉消毒！

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

邰智源「神預言」曝：狗官去坐貨艙

快訊／戴資穎擠經濟艙！奧運「商務艙36人」名單曝光

京站7／20停業　原因曝光

館長：台灣體改就是個笑話

東奧國手晚餐曝　4格菜色驚呆網

教長、體育署長向戴資穎道歉了！

他預言解封後將發生「1事」！呼籲政府：降半旗

老翁打完AZ勃起10小時！泌尿科醫回應引熱議

經濟艙惹火！呂秋遠點「體育署2大缺失」曝選手心態

網：日本會讓大谷坐經濟艙嗎

更多熱門

相關新聞

高端過關　醫師：不能只看抗體

高端過關　醫師：不能只看抗體

高端疫苗確定EUA，且其二期試驗最終數據相當不錯。高端疫苗組的中和抗體平均效價比值（geometric mean titer ratio, GMTR）約為AZ組別的3.4倍，可以說產生中和抗體的效力相當不錯。不過，還是要提醒大家一次重點：抗體效價與真實世界的保護力有正相關，但並沒有絕對的因果關係。

館長：台灣體改就是個笑話

館長：台灣體改就是個笑話

「還等比賽完？」　名嘴：該負責的今晚就走人啦！

「還等比賽完？」　名嘴：該負責的今晚就走人啦！

高端疫苗通過EUA　分析師：股價將迎短暫利多「慶祝行情」！

高端疫苗通過EUA　分析師：股價將迎短暫利多「慶祝行情」！

高端疫苗通過EUA　陳椒華深感遺憾

高端疫苗通過EUA　陳椒華深感遺憾

關鍵字：

高端疫苗國產疫苗館長周玉蔻

讀者迴響

熱門新聞

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

京站威秀7／20全面關閉消毒！

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

限吳亦凡24小時退圈…都美竹突失聯

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

戴資穎下榻飯店被搜出！網一找傻眼

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

東奧包機不從高雄出發？　他曝原因

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

蔡英文IG奧運首PO出現「經濟艙」　秒刪重發

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面