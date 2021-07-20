高端過關　館長這句話被讚「真男人」！周玉蔻哭喊：可以打疫苗了

▲館長想預約施打高端疫苗。（圖／翻攝自館長直播）



記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（19）日公布，高端疫苗獲得衛福部核准專案製造、通過緊急使用授權（EUA）。除了館長陳之漢在臉書PO文似乎感興趣，資深媒體人周玉蔻也說，「我可以打疫苗了」！

館長昨日在臉書發文表示，「聽說高端通過了，請問可以預約嗎？」吸引超過2.3萬人按讚，還有網友留言說館長是「真男人」、「台灣價值一劑儲滿」、「打高端、愛台灣」、「台灣價值打起來」、「謝謝你們願意打國產疫苗，輝瑞就交給我們打就好了，謝謝」。

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▲館長發文。（圖／翻攝自Facebook）



周玉蔻昨日也發文指出，「高端過關！我可以打疫苗了！（當初放棄台北市莫德納預約是正確的！想哭）」，對國產疫苗過關相當感動，不少網友也在底下留言表示，「今天剛打AZ，來不及改」、「護國神山又一座了，大家高端打起來」、「我也想打國產，希望指揮中心趕快修改平台選項」、「等好久就是要打高端疫苗」。

▲周玉蔻發文。（圖／翻攝自Facebook）



針對高端疫苗供貨規劃及交貨時間，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則指出，高端產能相對較低，EUA也剛通過，提高產能需要一定時間，等到ACIP通過後，會再研擬施打計畫，8月份應該可以有少量供應，對此，高端疫苗回應目前還在規劃中，尚未有明確時間表。