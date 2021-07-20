鄭運鵬：高端疫苗開放登記接種　我會主動獻出手臂示範

▲民進黨團召開「立陶宛設台灣代表處，外交再下一城」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議。對此，民進黨立委鄭運鵬20日表示，他信任緊急授權的科學證據及與會專家的評估結果，等待第一劑高端疫苗開放登記施打後，「我會主動獻出我的手臂，施打台灣的國產疫苗」。

高端疫苗成為全世界第一個未進行第三期臨床試驗，就以「 免疫橋接」通過EUA的新冠肺炎疫苗，由於專家審查會議採取閉門方式、內容未揭露，讓學者與在野黨質疑是黑箱作業。

民進黨團20日上午召開「立陶宛設台灣代表處，外交再下一城」線上記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政等人。

鄭運鵬表示，指揮中心在4月份開放疫苗自費登記時，他錯過了那個時間，所以就決定等到國產疫苗通過緊急授權許可後，自己願意接種國產疫苗。

鄭運鵬指出，自從台灣疫情爆發之後，看得出來國民黨這樣的在野黨，對台灣可以取得的疫苗是「見一支、黑一支」，對國產疫苗的打壓更是不遺餘力，他認為AZ疫苗、國產疫苗的效果、效力及安全性，都需要政府、執政黨民意代表給國人信心。

鄭運鵬強調，如果國產疫苗通過衛福部的緊急授權，他信任緊急授權的科學證據，以及整個審查的程序、與會專家的評估結果，因此等到第一劑高端疫苗通過許可、開始登記後，「我會主動獻出我的手臂，施打台灣的國產疫苗」。

鄭運鵬說明，目前國產疫苗有兩家正在審查，雖然不可能兩家都施打，但是他都祝福能夠順利通過，自己會選擇施打第一個通過的高端疫苗，在開放登記接種後，願意一起帶頭做示範。

鄭運鵬也說，希望疫苗接種的成果，可以有效幫助台灣的疫情，以及為國人帶來更好的信心，也讓國際社會看到，台灣在生技疫苗領域可以作出的貢獻，並且服務更多其他國家。

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