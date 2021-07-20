江啟臣按鈴提告高端EUA黑箱　民進黨團：尊重司法沒必要政治操作

▲民進黨團召開「立陶宛設台灣代表處，外交再下一城」線上記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，國民黨主席江啟臣20日按鈴申告失職官員。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，國民黨如果真的正式提告，就沒有必要再做任何政治操作，民進黨團尊重司法。

高端疫苗成為全世界第一個未進行第三期臨床試驗，就以「 免疫橋接」通過EUA的新冠肺炎疫苗，由於專家審查會議採取閉門方式、內容未揭露，讓學者與在野黨質疑是黑箱作業，江啟臣20日上午前往台北地檢署，針對高端通過EUA按鈴申告失職官員。

民進黨團20日上午召開「立陶宛設台灣代表處，外交再下一城」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，如果國民黨真的正式提告，民進黨團就尊重司法，但是如果走入司法程序，國民黨就沒有必要再做任何政治操作，一切交由司法處理，不要一方面又要提告，一方面又要進行政治上的操作，沒有任何意義。

羅致政指出，包括國民黨在內的在野黨，希望公布高端疫苗審查的會議紀錄，根據6月18日立法院朝野黨團協商通過的決議，各政黨都同意在審查結果公布後的兩週內，將會議記錄去識別化後再加以公布，民進黨團絕對會遵守、也會要求行政部門遵守，「民眾黨也不用再呼籲了」。

▲民進黨團書記長羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）



羅致政強調，立法院朝野黨團通過的紀錄，本來大家就會遵守、行政部門也會配合辦法，所以在野黨不要再說政府黑箱、違反規定等，等到會議結果公布之後，大家就會看到整個審查的過程，絕對禁得起檢驗。

羅致政也批評，國民黨不要一方面拿決議要求行政部門，一方面卻又不承認該項決議，立法院早已通過疫苗採購要公佈的決議，朝野政黨都同意在全數交貨完成後再公布，沒想到國民黨竟然翻臉不認帳，聲稱是民進黨立院多數暴力在立法院強行通過，「國民黨真的是睜眼說瞎話」。

羅致政說，這些案子都是沒有經過表決、朝野討論無異議通過的案子，國民黨為了幫黨主席江啟臣擦屁股，硬要辯解委員會的決議沒有正當性，呼籲國民黨不要為了江啟臣扭曲、變造，甚至想要翻臉立法院跨黨派通過的決議，否則就是再次證明「江主席打臉江委員」。

劉世芳表示，在全球疫情嚴峻的狀況之下，疫苗是一個珍稀物資、也是戰略物資，台灣可以通過由食藥署認證的國產疫苗，對未來的國家發展、人民健康都非常有益，民進黨團呼籲「有什麼疫苗打什麼疫苗」，這才是控制台灣疫情最好的方式。

劉世芳也說，截至今天早上為止，台灣的疫苗接種率是21.56％，若以計次人口比則是22.11％，距離7月底疫苗接種率25％的目標相當接近，呼籲大家只要收到衛生單位的通知，按照順序接種就一定可以打得到。

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