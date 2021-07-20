高端疫苗過關　謝志偉：要是在台灣「它是我的選擇之一」

▲謝志偉。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（19）日公布，高端疫苗獲得衛福部核准專案製造、通過緊急使用授權（EUA）。對此，駐德代表謝志偉表示有人問其台灣疫苗時，都很有自信的告訴對方「有」，如今看到緊急授權通過後，令他相當振奮直呼「我台灣，我驕傲！」

謝志偉說，之前說過在德國打了AZ疫苗之後都有人來罵，心理上變得有點容易杯弓蛇影了。而看到「高端疫苗通過緊急使用授權」的消息後，欣喜之餘，卻看到各種攻擊性的質疑也都陸續出現了。

謝志偉建議，執政團隊最好要有面對有人或媒體會提出以下問題的準備：「請問，給低端人口打的疫苗，還要等多久才出來啦？！小英政府凡事只先為有錢人著想，這樣好嗎？！」

謝志偉表示，過去這一陣子，有德人問起台灣自己有無發展疫苗時，都很有自信地告訴對方「有，而且等通過後，我們除了自用外，一定也會不設任何條件地支援任何有（急）需要的國家，正如我們過去這麼多年來一直都派醫療及農耕團隊至某些較落後或貧窮的國家支援一樣。這是台灣人回饋世界的感恩行動。因為，台灣曾是「貧窮且獨裁」的國家。當時外界沒有忘記我們，今天我們不會忘記外界。」

而國產高端疫苗緊急授權通過後，謝志偉振奮振奮直呼「我台灣，我驕傲！」要是在台灣，它當然一定是我的選擇之一，反正配合政府各疫苗採購及施打措施就是了。

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