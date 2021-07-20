戴資穎3星飯店評價湧入　網友狂洗5星「手動幫球后升級」

▲戴資穎等選手18日搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

記者陳俐潔／綜合報導

中華代表團昨(19)日搭機赴日，準備迎戰東京奧運，不料「世界球后」戴資穎一張經濟艙與一張「評價三顆星」旅館照曝光後，引爆各界抨擊。有網友到選手入住的「Marroad Inn」Google評價留下五星好評，並留言「趕緊來幫戴姊升等成五星」。

戴資穎入住的飯店「Marroad Inn」在Google評價中原有3.3星，是距離羽球競賽場館最近的一間，只是照片一曝光，網友非常氣憤「國家選手待遇只有3星」？紛紛到該飯店的Google評價洗版，瞬間增加了許多五星評價，號召「手動幫球后升級五星」、「先給五顆星。拜託飯店幫台灣之光戴資穎升等」、「台灣選手當然是必須住五星級飯店，東奧加油！下次去東京必住飯店」，但也有網友提醒「請台灣人理性留言，這個跟飯店無關吧」。

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▲▼許多網友跑去Marroad Inn的評價刷五星好評。（圖／翻攝自GOOGLE評價，點圖可放大）

今早戴資穎也發文回應，「感謝大家的關心，可以住離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情。」並表示選手村距離球場50分鐘，而現在的住宿地點只要10分鐘，不管賽前賽後都有更多時間休息準備比賽。