「台灣窮到無法負擔5年一次商務艙費用？」　醫：很難動這些人

記者陳俊宏／綜合報導

我國東奧選手包機前往日本搭的是經濟艙，官員卻坐商務艙。對此，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇表示，這些人回來後還是通通自提辭呈吧。

▲東奧選手19日出發前往日本。（圖／記者湯興漢攝）

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陳昶宇19日在臉書說，如果一台包機商務艙位子不夠多，那是不會多包幾台嗎？ 原本4年好不容易變5年才辦成的奧運，台灣是有那麼窮，沒辦法負擔這5年一次的商務艙費用？

陳昶宇指出，再說位子都已經不夠，更輪不到那些體協、奧會高層大老官員來坐，雖然罵的人已經太多了，但這些人回來後還是通通自提辭呈吧；不過，「我想以台灣體育界這種總是同一批無良高層把持的沉痾，大概還是很難動得了這些人。」

▲▼羽球選手戴資穎（上圖中）、體操選手李智凱（下圖）。（圖／記者湯興漢攝）

對於此事，總統蔡英文致歉表示，這樣實在不夠細心和貼心，讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，她非常遺憾，「我曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則。對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意。」

蔡英文說，請代表團的行政和後勤團隊，盡最大努力安排選手、教練搭乘商務艙；若真的因為防疫因素無法安排，也請事先充分溝通說明，取得共識，「選手們為了國家，背負著壓力和防疫要求參加奧運，多一分細心和貼心，這是我們應該做的。」

▼陳昶宇發文。（圖／翻攝陳昶宇臉書）

