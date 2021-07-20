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WHO官員：「若真的很幸運」　疫情可在明年取得控制

▲▼疫情下的日本東京都品川。（圖／達志影像）

▲ 疫情下的日本東京都品川，民眾戴上口罩。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐全球一年多，儘管疫苗問世帶來轉機，高傳染性的Delta變異株迅速擴散，使多國再度面臨危機。世界衛生組織（WHO）官員對此表示，「若我們真的很幸運」，疫情有機會在明年獲得控制。

CNBC報導，WHO緊急衛生事件規劃執行主任萊恩（Mike Ryan）19日說明，「我很想說它（疫情）會在今年結束，但我真的不這麼認為。如果我們真的很幸運，就可以在明年控制局面。」

萊恩進一步說明，若各國能確保將疫苗公平分配給較為貧窮的國家，同時保持社交距離，並為醫院提供足夠資金，疫情大流行可能更早結束，更指責世界領導人沒有盡可能與窮國分享疫苗庫存。

根據萊恩說法，上周全球多地新病例都有所增加，歐洲增加近21%，東南亞16.5%，西太平洋地區約30%，東地中海地區15%。過去7天也有4個區域死亡人數上升，西太平洋增加10%，東南亞12%，東地中海4%，非洲更是深陷疫情高峰。

世衛官員也提到，儘管出現施打疫苗仍染疫的突破性感染個案，但症狀幾乎都相當輕微，世界各地的人們愈晚接種疫苗，出現更危險變異株的風險就愈高。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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