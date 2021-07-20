高端通關「想換打國產疫苗」　醫4點建議：預約到就先接種

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，可專案製造。「國產疫苗通過緊急授權，那我要打什麼？ 」醫師林靜儀在臉書列出4點建議，希望已經在1922疫苗平台完成預約的民眾，依照原計畫接種就好，而已經接種第一劑的人，請依照各縣市公告第二劑的時間，並預約「與第一劑同品牌」的疫苗，完整打完。

▲林靜儀建議民眾按照原計畫接種已預約到的疫苗。圖為台北市國小教職員接受疫苗施打。（圖／記者李毓康攝）

高端新冠肺炎疫苗緊急授權（EUA）申請通關，可進行專案製造，讓不少原本就在等待國產疫苗問世的民眾相當開心，也有部分已經預約好施打AZ或莫德納的民眾，想改打國產疫苗。對此，醫師林靜儀19日在臉書PO文，第一點便建議，「在1922疫苗平台已經預約到的，就依照預約和通知，依照原定計畫接種。」

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第二點，針對已經完成第一劑接種的民眾，林靜儀指出，可以依照所在縣市公告第二劑預約時間後，前往預約「跟第一劑同品牌」的第二劑，完整打完。

第三點，如果真的很想接種國產疫苗，林靜儀表示，那就等到國產疫苗列入1922疫苗平台選項之後，再迅速去登記。第四點，若明年起可能要例行接種新冠肺炎疫苗，林靜儀呼籲，希望民眾每年都支持一下，免得到時候又有政治人物要借題發揮。

至於疫苗混打問題，林靜儀坦言，「未來是可能的，就像流感疫苗一樣」，但究竟能不能這樣做、好處和壞處有哪些，還要等國內外研究到一定的程度再說，大家不要過度著急。

COVID-19 公費疫苗預約登記：https://1922.gov.tw/vas/