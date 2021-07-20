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提升救災效能　南消辦理無腳本救災幕僚演練

▲台南市消防局第五大隊為進一步強化第一線消防指揮幕僚人員，對災害搶救指揮決斷能力、救災安全認知及指揮運作能力，特別規劃辦理救災幕僚訓練。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市消防局第五大隊為進一步強化第一線消防指揮幕僚人員，對災害搶救指揮決斷能力、救災安全認知及指揮運作能力，特別規劃辦理救災幕僚訓練。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一場成功火災搶救行動，除了第一線的進入火場搶救的消防人員以外，現場的救災指揮幕僚也是其中重要的一環，台南市消防局第五大隊為進一步強化第一線消防指揮幕僚人員，對災害搶救指揮決斷能力、救災安全認知及指揮運作能力，特別規劃辦理救災幕僚訓練，於第五大隊駐地辦理大隊CCIO救災指揮幕僚演練。

演練過程中，藉由情境的假定，以無腳本的模式下達相關的火警狀況，由實際擔任大隊救災幕僚的人員，分別就指揮官、新聞官、安全官、聯絡官及水源官等救災幕僚角色，以模擬演練方式，去熟悉火場狀況的了解、指揮模式的運行、資料蒐集、命令遂行回報及安全管制回報等指揮程序，將實際火場指揮搶救狀況，呈現在本次的演練當中，並從中去發現自己對於相關流程不熟悉之處，強化指揮技能。

第五大隊大隊長邱淵明表示，第五大隊因轄區場所複雜及所轄範圍廣大，一直以來是全台南市消防局最為繁忙的單位，惟有透過定期的訓練來強化大隊指揮幕僚的救災指揮能力，提升第五大隊救災幕僚在大型成災火警中執行協助指揮工作的能力，在減少市民生命財產損失的同時又能確保進入火場搶救人員的安全，以期成為一個安全又有效率的救災團隊。

消防局李明峯局長表示，在疫情仍未完全控制的情況下，要辦理大型的救災訓練實屬不易，在符合微解封的前提下，透過無腳本的演練模式，讓同仁無法先行查閱相關資訊的方式來驗證同仁對於救災指揮幕僚機制的熟悉度，仍可有效提升救災幕僚能力，消防局絕不因為疫情而忽略救災指揮幕僚的重要性，以期建設一個有效率有紀律的救災團隊。

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