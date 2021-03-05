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台中捷運特警攻堅　暴徒長短槍挾持人質：還好是反恐演練

記者李忠憲／台中報導

台中捷運綠線5日舉行「反恐維安暨多重災害演練」，上演暴徒持長短槍挾持人質，由特勤荷槍實彈，並出動防衛犬攻堅，場面逼真，現場更展出全台只有一台的警用裝甲車LENCO。市長盧秀燕表示，感謝各單位努力配合讓演練圓滿逼真，更因有你們，讓全民都知道我們準備好了。

▲▼台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練，場面逼真。（圖／記者李忠憲攝）

台中捷運綠線積極測試，恢復通車指日可待，為因應捷運站的安全，台中市警局與台中捷運公司今天上午在捷運市政府站進行「反恐維安暨多重災害演練」，設定人來人往的車站內，突然有暴徒持長短槍挾持人質。現場動員警政署保一總隊維安特勤隊、刑事局偵五大隊（防爆組）、市府消防局及警察局保大特勤中隊、警犬隊、捷運警察隊及台中捷運公司等多個單位聯合參演現場也展示電擊槍、警用裝甲車LENCO等裝備，吸引眾人光。

▲▼台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練。（圖／台中市警局提供）

▲▼台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練。（圖／台中市警局提供）

市長盧秀燕表示，台中捷運安全通車是她今年市政工作之第一要務。鑒於過去國內外捷運等大眾運輸系統，曾經發生突發性危害大眾安全事件，她要求中捷公司及市警局對於台中捷運站體、車廂及乘客之安全維護工作，必須做到滴水不漏，以提供市民安心、安全之搭乘環境。

▲▼台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼盧秀燕現場舉起防爆盾牌測試重量，並與特勤合影。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練。（圖／台中市政府提供）

她表示，本次演練意義重大，地點選定於大眾運輸系統交匯處且人潮聚集之捷運市政府站，模擬捷運站體發生爆炸及歹徒劫持乘（候）車民眾等情節演練，過程逼真，感謝各位的努力與配合，更因有你們，讓全民都知道我們準備好了。

市警局長楊源明表示，本次演練以模擬炸彈爆炸及挾持人質等實境，考驗警方指揮部署及警力調度、迅速動員應變能力，也測試中捷公司因應多重災害應處之應變措施，更是市府給民眾保證「安全通車」承諾之具體展現。

▲▼台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練。（圖／台中市政府提供）

▲現場展示全台唯一一輛Lenco Bearcat G2輪式裝甲車。（圖／台中市政府提供，下記者李忠憲攝）

▲▼台中捷運綠線舉行反恐維安暨多重災害演練，展示Lenco Bearcat G2輪式裝甲車。（圖／記者李忠憲攝）

市警局表示，演練由警政署保一總隊維安特勤隊、中市警保大特中攻堅、刑事局偵五大隊排除爆裂物、警犬隊防衛犬「忍者」迅速精準咬傷歹徒。現場也展示警方相關裝備，捷運警察隊有防暴鋼叉、多功能氣動式網槍、拋射式電擊槍、防護型噴霧器等裝備，強化執勤應變能力。此外，現場也展出警政署最新採購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，於國慶展演後又再次風光亮相。

該車性能極佳，具備高防禦性、機動性與反應力，輪胎即使遭子彈擊中爆胎，在失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，全車採用12至40釐米厚鋼裝甲，能夠抵擋12.7釐米機槍彈攻擊，車頭可加裝破門裝置，全臺僅此一輛，是一款性能極佳的反恐攻堅利器。

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