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加強火災搶救演練及消防安檢　南消七大隊保障市民財產安全

▲台南市消防局第七大隊於5日上午，在台南市私立老吾老養護中心，結合業者辦理春節期間加強火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊於5日上午，在台南市私立老吾老養護中心，結合業者辦理春節期間加強火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節將近，為強化消防人員對高風險場所救災應變能力，台南市消防局第七大隊於5日上午，在台南市私立老吾老養護中心，結合業者辦理春節期間加強火災搶救演練。

▲台南市消防局第七大隊於5日上午，在台南市私立老吾老養護中心，結合業者辦理春節期間加強火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演練出動大隊所屬德興中隊、德興、南門、中正、灣裡等1中隊4分隊，出動各式車輛12輛32人，演練內容由台南市私立老吾老養護中心發現火警，向消防單位請求支援，確認火警位置並進行避難引導；消防局針對災害狀況進行滅火攻擊、人命搜救、長者疏散引導、火場安全管制、火場快速救援RIC及啟動大量傷病患機制，過程逼真。

這次演練特別運用救護E化電子平板，進行大量傷患後送及傷患檢傷救護處置，強化傷患後送的管制機制，加強面對大量傷病患能力，期能提升救災救護品質。

▲台南市消防局第七大隊於5日上午，在台南市私立老吾老養護中心，結合業者辦理春節期間加強火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另同步辦理美式梯教育訓練，一般使用之工作梯只能荷重150公斤，美式消防梯荷重可達340公斤，在消防搶救上更加安全；另梯上還有感熱貼紙，溫度超過150度也會變色，提醒消防人員注意安全。

▲台南市消防局第七大隊於5日上午，在台南市私立老吾老養護中心，結合業者辦理春節期間加強火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊安檢小組同時也在農曆春節前夕，加強查核大賣場、百貨等各類場所消防安全設備檢查，期能提供給市民更加安全的春節假期。

▲台南市消防局第七大隊於5日上午，在台南市私立老吾老養護中心，結合業者辦理春節期間加強火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊長黃輝林表示，農曆春節將至，為保障市民生命安全，消防局會持續加強消防安檢及救災救護技能，也呼籲民眾落實防火管理制度，平時應做好用火用電的安全管制，以避免憾事發生，將傷害降至最低。

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