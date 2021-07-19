新北確診男曾打工3個月　義享天地今臨時閉館清消明復業

▲義享天地19日全館清消。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
高雄市衛生局19日公布確診者足跡，個案3月中至6月底曾於義享天地工作，百貨配合防疫宣布閉館清消。19日完成清潔消毒後，經衛生局查驗審核，獲准20日恢復營業。
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衛生局指出，新北個案15513，7月11日出現發燒、咳嗽、胸悶等症狀，17日PCR採檢陽性確診，CT值30。疫調發現，個案3月15日居住於高雄市，並在義享天地某火鍋店內工作，直到6月29日離開高雄後就沒有再到訪高雄。
▲新北確診個案曾在義享天地打工3個月。（圖／高雄市政府）
衛生局表示，根據個案發病日7月11日往前推算14天，潛伏期應與高雄較無關聯性。
義享時尚廣場表示，為求謹慎，配合市府進行確診者工作相關場域清潔消毒，以確保能提供消費者與全體員工安心無虞的購物環境。19日完成清潔消毒後，經 高雄市衛生局查驗審核，已獲准20日恢復營業。
▲▼義享天地19日全館清消完畢，衛生局同意20日恢復營業。（圖／記者許宥孺翻攝）
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