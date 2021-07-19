　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄輕軌又遭撞　半年第7起！列車頭保險桿斷裂

▲高雄捷運又被撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲轎車從旅運中心工地駛出，撞上行駛中的捷運車頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌又被撞！19日下午3點50分，一輛輕軌列車從C9旅運中心欲開往C8高雄展覽館時，一輛休旅車突然從旅運中心工地行駛而出，撞上輕軌列車頭，造成車頭擦傷、保險桿斷裂，所幸無人受傷。

駕駛休旅車的為30歲的簡姓男子，他表示，於旅運中心離開時，沒聽到輕軌警報器。警方表示，車禍造成輕軌右前方車頭擦傷，現場無人受傷，事故於下午4點17分排除。

▲高雄捷運又被撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄捷運車頭保險桿斷裂。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄捷運表示，當時車上有6名乘客，列車緊急停車後，沒有乘客受傷，事故也未影響營運，後續清車請旅客前往其他車站或改乘其他交通工具，此案是大環南段通車後的第7起事故。

高雄捷運指出，初步瞭解事故小客車當時由旅運中心工地駛出，當時應屬輕軌列車綠燈通行狀態，初步判斷為小客車未遵守交通號誌違規進入輕軌行經路線，造成輕軌列車車頭飾板毀損。後續如確定肇事責任為小客車違規，高捷公司將會進行求償。

 女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／新北確診者曾在義享天地某火鍋店上班！衛生局匡列36人採檢

快訊／高雄18天零確診！陳其邁有信心：很可能降二級

快訊／高雄17天零確診　義享天地深夜宣布：7／19閉店清消1天

快訊／高雄60歲男接種AZ隔天昏迷　2度進出急診！病況曝

快訊／高雄男已打AZ　晚間突昏迷倒地　一度無生命跡象

我若走了妳會很辛苦！高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史

ET快訊
戴資穎上機才知搭經濟艙　中華羽協回應了
北市9月開學「分流」曝光！這年級要到校　3張表一次搞懂
快訊／通過EUA　高端：進行3期臨床　目標取得「國際認證」
快訊／打完莫德納4天！　北市男全身赤裸陳屍套房
國產疫苗來囉！高端1000萬劑將「依約供貨」衛福部
快訊／高雄輕軌又遭撞！　車頭這根斷了
ET民調／2022北市大戰　蔣萬安、陳時中、黃珊珊支持度曝光
東奧選手村「紙板床架」禁激戰！　體操鮮肉實測影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／打完莫德納4天！北市男陳屍日租套房　身體已僵硬

快訊／苗栗祥越興業「液態氨鋼瓶爆炸」！釀1死2傷…員工傷勢曝光

快訊／台南175線紅葉隧道口落石坍方　關仔嶺往水火同源管制中

快訊／高雄輕軌又遭撞　半年第7起！列車頭保險桿斷裂

台中大坑傳「雷擊意外」！警消飛奔上山…見2女嚇到滑倒摔斷牙

沒等人站穩就開車！老婦摔成水腦症　公車司機判賠103萬

閃電擊中鐵箱！台中2女「站旁邊」當場癱軟倒地　目擊者還原現場

高雄氣爆夫妻成焦屍！高大成曝他殺關鍵　將再解剖追通聯查真相

東元父子大戰再出招　「爸爸派」告黃育仁掏空聯昌1.5億

快訊／台中大坑登山步道傳「2人遭雷擊」！消防急救援

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

快訊／打完莫德納4天！北市男陳屍日租套房　身體已僵硬

快訊／苗栗祥越興業「液態氨鋼瓶爆炸」！釀1死2傷…員工傷勢曝光

快訊／台南175線紅葉隧道口落石坍方　關仔嶺往水火同源管制中

快訊／高雄輕軌又遭撞　半年第7起！列車頭保險桿斷裂

台中大坑傳「雷擊意外」！警消飛奔上山…見2女嚇到滑倒摔斷牙

沒等人站穩就開車！老婦摔成水腦症　公車司機判賠103萬

閃電擊中鐵箱！台中2女「站旁邊」當場癱軟倒地　目擊者還原現場

高雄氣爆夫妻成焦屍！高大成曝他殺關鍵　將再解剖追通聯查真相

東元父子大戰再出招　「爸爸派」告黃育仁掏空聯昌1.5億

快訊／台中大坑登山步道傳「2人遭雷擊」！消防急救援

公車運量減少73%　北市府投入3.2億補助復康巴士、公車

和逸飯店推訂閱制4城市任選每晚1500　台中公園智選打疫苗免費升等

美股三大期貨紛紛下跌　道瓊期暴跌近350點、預告美股開盤不妙

世衛提案再進武漢實驗室　陸外交部：工作計畫和中方立場不符

KS運彩分析／金鶯@光芒　看好小分過盤

高階主管優先打疫苗？　中華電信澄清：無黑箱作業

海鮮小開：沒跟家教男一對一連結　跨縣市社交傳播鏈匡列百人

美財長質疑美中協議成果　陸外交部：貿易戰只會雙輸

稱掌握食藥署內部要件　鄭麗文：內容證實EUA審查就是打假球！

藍寶堅尼狂賣4853輛創「最佳上半年銷量」　今夏還有新車報到！

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

社會熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

人妻外遇曝光　鹹濕對話竟是小王前妻蒐證的

打莫德納8小時後猝死！高大成喊：政府不要怕賠償

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

虎頭山步道赫見雙屍！夫妻失聯一周成白骨

高雄夫妻成惡火焦屍　里長曝近況

一二樓餐廳都借客人吃鍋喝酒　牡丹灣Villa開罰6萬

男大生愛上女教練　未婚夫不是他

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

高雄氣爆雙屍驚爆他殺！高大成曝關鍵

高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

警當臨時保母1抱2牽...這畫面太溫馨！

美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

更多熱門

相關新聞

高雄氣爆夫妻成焦屍　將再解剖追通聯查真相

高雄氣爆夫妻成焦屍　將再解剖追通聯查真相

高雄左營區舊城巷18日晚間發生住宅氣爆火警，一對夫妻被燒成焦屍，兩人都陳屍臥室，房內還發現一桶瓦斯桶，金姓男子倒在角落，他的太太楊姓女子則躺在床鋪附近。檢警進行相驗，但因為外觀焦黑無法辨識，已安排法醫研究所解剖，具體死因要等法醫研究所報告及火災鑑識報告等證據才可判斷。

即／陳其邁有信心：很可能降二級

即／陳其邁有信心：很可能降二級

小貨車迴轉害女騎士慘摔遭輾　家屬控蓄意謀殺

小貨車迴轉害女騎士慘摔遭輾　家屬控蓄意謀殺

即／新北確診者曾在義享天地某火鍋店上班！

即／新北確診者曾在義享天地某火鍋店上班！

高雄氣爆雙屍驚爆他殺！高大成曝關鍵

高雄氣爆雙屍驚爆他殺！高大成曝關鍵

關鍵字：

高雄高雄捷運旅運中心車禍保險桿斷裂求償

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面