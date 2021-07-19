快訊／高雄輕軌又遭撞　半年第7起！列車頭保險桿斷裂

▲轎車從旅運中心工地駛出，撞上行駛中的捷運車頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌又被撞！19日下午3點50分，一輛輕軌列車從C9旅運中心欲開往C8高雄展覽館時，一輛休旅車突然從旅運中心工地行駛而出，撞上輕軌列車頭，造成車頭擦傷、保險桿斷裂，所幸無人受傷。

駕駛休旅車的為30歲的簡姓男子，他表示，於旅運中心離開時，沒聽到輕軌警報器。警方表示，車禍造成輕軌右前方車頭擦傷，現場無人受傷，事故於下午4點17分排除。

▲高雄捷運車頭保險桿斷裂。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄捷運表示，當時車上有6名乘客，列車緊急停車後，沒有乘客受傷，事故也未影響營運，後續清車請旅客前往其他車站或改乘其他交通工具，此案是大環南段通車後的第7起事故。

高雄捷運指出，初步瞭解事故小客車當時由旅運中心工地駛出，當時應屬輕軌列車綠燈通行狀態，初步判斷為小客車未遵守交通號誌違規進入輕軌行經路線，造成輕軌列車車頭飾板毀損。後續如確定肇事責任為小客車違規，高捷公司將會進行求償。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／新北確診者曾在義享天地某火鍋店上班！衛生局匡列36人採檢

快訊／高雄18天零確診！陳其邁有信心：很可能降二級

快訊／高雄17天零確診 義享天地深夜宣布：7／19閉店清消1天

快訊／高雄60歲男接種AZ隔天昏迷 2度進出急診！病況曝

快訊／高雄男已打AZ 晚間突昏迷倒地 一度無生命跡象

我若走了妳會很辛苦！高雄男打莫德納猝死 妻悲曝老少配感情史