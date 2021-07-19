　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海鮮小開：沒跟家教男一對一連結　跨縣市社交傳播鏈匡列百人

記者唐詠絮／彰化報導

台中市疫情爆發家教男「跨縣市特殊社交傳播鏈」，造成搬家男確診，延燒到彰化，造成創投董座(30歲)、海鮮小開(25歲)染疫，衛生局日前匡列近30名接觸者採檢，一採全陰性，但局長葉彥伯指出，這個傳播鏈尚在調查中，還不能鬆懈。

▲▼彰化0717。（圖／翻攝臉書直播）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫調。（圖／翻攝臉書直播）

[廣告]請繼續往下閱讀...

海鮮小開今天透過媒體反駁喊話，他沒有參加聚會、也不曾接觸過家教男、也沒有進一步「一對一連結」，也跟衛生局說了，都沒替他澄清；葉彥伯對此表示，從來沒有對外說他曾經參加某種活動，只說過有參加傳播鏈的接觸史，已經將他相關意見說法給外縣市，尊重外縣市說法。

台中市衛生局查出家教男社交關係複雜，目前已經擴大匡列66人。另外，家教男除了雙北足跡以外，也曾於1日搭乘普悠瑪返回台中。

至於創投董座曾於7月3日、10日及11日曾與「跨縣市特殊社交傳播鏈」有接觸，13日發病、14日經PCR採檢後陽性確診，衛生局立即將同住的父(60歲)、母親(50歲)、妹妹(30歲)匡列，同時公司職場女員工也有4人遭匡列隔離，出差搭火車到屏東長治鄉，也有6人採檢。

台中市衛生局表示，家教男(案15386)居家隔離確診除了搬家男以外，有兩個確診接觸者在外縣市，新增自主健康管理增加5位，5名都是計程車司機，目前都已經安排採檢。至於外縣市接觸者一名為陰性，旅館裡面有房客3人還在採檢中，還有一個外縣市還在追蹤，而本市人員都是陰性，目前追蹤到的都是陰性。

「跨縣市特殊社交傳播鏈」，接觸者目前都是青年人，至於是否還有其他接觸者，葉彥伯強調，目前陸續都有資料回傳，尚待調查。

18歲↑登記疫苗300萬人都只要莫德納！急診醫揭「疫苗巨嬰」5個心態

VORNADO循環扇特價2580元！最實際的省電神物　讓冷氣效率更強大

ET快訊
快訊／暴雨彈襲高雄！各區傳積淹水災情　畫面曝光
高雄國家級警報！超猛豪雨彈夜襲狂轟雷　屏東也發大雨特報
戴資穎搭經濟艙引公憤　她急調專機名單揪「商務艙長官」
獨／打莫德納副作用？　女醫曝5個案：尿不出來
烟花颱風卡「三角關係」　1關鍵恐更接近台灣
他預言解封後將發生「1件事」！　呼籲政府：下令降半旗
不爽戴資穎搭經濟艙　網灌爆潘文忠臉書怒開嗆
6都疫苗剩餘量曝光！莫德納「高雄剩最多」　新北AZ還有23.
「快來救我！」海地總統最後對話曝　關鍵10分鐘都沒人來
陳政聞被罰了！牡丹灣villa群聚吃鍋喝酒　15人名單出爐各

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息　超粗雨彈狂炸高雄

快訊／高雄國家級警報！超猛豪雨彈夜襲狂轟雷　屏東也發大雨特報

【英語多益通】疫苗開放混打？英文怎麼說？

颱風外圍沉降發威！桃園今飆38.9度　鄭明典：明桃竹苗仍防極端高溫

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

烟花卡「三角關係」！北修後再冒新低壓拉扯　1關鍵恐更接近台灣

觀世音菩薩3次聖筊「停辦」　桃園壽山巖觀音寺成道法會喊卡

大嬸挑烤雞「拆包裝觸診」　他好市多逛一半臉垮：每袋都開

「防疫女神」賈永婕　捐贈奇美醫5台HFNC及6台PAPR

網不滿戴資穎出征只能搭經濟艙　灌爆潘文忠臉書狠酸：超挺國手的

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息　超粗雨彈狂炸高雄

快訊／高雄國家級警報！超猛豪雨彈夜襲狂轟雷　屏東也發大雨特報

【英語多益通】疫苗開放混打？英文怎麼說？

颱風外圍沉降發威！桃園今飆38.9度　鄭明典：明桃竹苗仍防極端高溫

獨／打莫德納疫苗副作用？泌尿科女醫曝5個案：尿不出來

烟花卡「三角關係」！北修後再冒新低壓拉扯　1關鍵恐更接近台灣

觀世音菩薩3次聖筊「停辦」　桃園壽山巖觀音寺成道法會喊卡

大嬸挑烤雞「拆包裝觸診」　他好市多逛一半臉垮：每袋都開

「防疫女神」賈永婕　捐贈奇美醫5台HFNC及6台PAPR

網不滿戴資穎出征只能搭經濟艙　灌爆潘文忠臉書狠酸：超挺國手的

專家帶路！汐止兩大商圈正夯　輕鬆入手千萬首購宅

婚鬧太過！同三伴娘被捆電線桿　新郎笑回一句網開罵

快訊／國家級警報狂響！大雷雨即時訊息　超粗雨彈狂炸高雄

合庫逾10名成員前進東奧！　戴資穎教練也在內

快訊／暴雨彈襲高雄！各區紛傳積淹水災情　騎士驚險涉水下班　

大谷翔平內角低球撈成全壘打 　像PGA冠軍森川柯林在揮桿

高端疫苗通過EUA　分析師：股價將迎短暫利多「慶祝行情」！

買房被當「盤子」？同總價坪數卻有大小差　價差藏在細節裡

棕櫚灘豪宅供不應求！　開發商撒24億買島嶼拚轉手：人生難得一遇

高端疫苗通過緊急使用授權　陳椒華「深感遺憾」要求公開審查紀錄

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

快訊／高端疫苗通過EUA

快訊／今增15例本土確診！　人死亡

快訊／WorldGym站前店「有會員確診」！停業消毒3天

台南虎媽道歉了！她「含淚唸稿」：是我撒謊

雙颱共舞！第7號颱風查帕卡生成

紓困金還有8萬人沒領！這類人最高領3萬

39歲定存1500萬　竟被理專罵一頓

爆「普拿疼」搶購潮！藥師曝服用差別：影響抗體產生

即／義享天地閉店清消1天！背後原因曝

更多熱門

相關新聞

接種AZ後隔天休克！疫苗專家：5種狀況快就醫

接種AZ後隔天休克！疫苗專家：5種狀況快就醫

高雄市鳳山區一名王姓男子17日接種AZ疫苗，18日凌晨感到不適曾到醫院急診，當日在家昏倒休克，目前仍在加護病房救治。疫苗專家鍾飲文表示，接種疫苗後若發燒超過3天、呼吸困難、血壓不穩、休克、意識改變，就必須趕快就醫。

雲林願打AZ人數較第二輪多一倍

雲林願打AZ人數較第二輪多一倍

高端通過EUA「這檔先反應」　網見漲勢愣住

高端通過EUA「這檔先反應」　網見漲勢愣住

他預言解封後將發生「1事」！呼籲政府：降半旗

他預言解封後將發生「1事」！呼籲政府：降半旗

染疫家教男參加轟趴家屬喊冤

染疫家教男參加轟趴家屬喊冤

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染彰化家教男海鮮小開

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

戴資穎上機才知搭經濟艙　戴爸：被騙很不舒服

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面