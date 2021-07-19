海鮮小開：沒跟家教男一對一連結　跨縣市社交傳播鏈匡列百人

記者唐詠絮／彰化報導

台中市疫情爆發家教男「跨縣市特殊社交傳播鏈」，造成搬家男確診，延燒到彰化，造成創投董座(30歲)、海鮮小開(25歲)染疫，衛生局日前匡列近30名接觸者採檢，一採全陰性，但局長葉彥伯指出，這個傳播鏈尚在調查中，還不能鬆懈。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫調。（圖／翻攝臉書直播）

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海鮮小開今天透過媒體反駁喊話，他沒有參加聚會、也不曾接觸過家教男、也沒有進一步「一對一連結」，也跟衛生局說了，都沒替他澄清；葉彥伯對此表示，從來沒有對外說他曾經參加某種活動，只說過有參加傳播鏈的接觸史，已經將他相關意見說法給外縣市，尊重外縣市說法。

台中市衛生局查出家教男社交關係複雜，目前已經擴大匡列66人。另外，家教男除了雙北足跡以外，也曾於1日搭乘普悠瑪返回台中。

至於創投董座曾於7月3日、10日及11日曾與「跨縣市特殊社交傳播鏈」有接觸，13日發病、14日經PCR採檢後陽性確診，衛生局立即將同住的父(60歲)、母親(50歲)、妹妹(30歲)匡列，同時公司職場女員工也有4人遭匡列隔離，出差搭火車到屏東長治鄉，也有6人採檢。

台中市衛生局表示，家教男(案15386)居家隔離確診除了搬家男以外，有兩個確診接觸者在外縣市，新增自主健康管理增加5位，5名都是計程車司機，目前都已經安排採檢。至於外縣市接觸者一名為陰性，旅館裡面有房客3人還在採檢中，還有一個外縣市還在追蹤，而本市人員都是陰性，目前追蹤到的都是陰性。

「跨縣市特殊社交傳播鏈」，接觸者目前都是青年人，至於是否還有其他接觸者，葉彥伯強調，目前陸續都有資料回傳，尚待調查。

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