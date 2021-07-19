記者邱晟軒／綜合報導

高端疫苗完成EUA審查，核准專案製造。而針對高端審查會議是否有錄影紀錄，食藥署長吳秀梅今（19日）指出，為了讓專家們在會中能充分表達意見，所以並未全程錄影；衛福部長陳時中則表示，「錄影會妨害表意權，可能產生不正確的結果。」消息曝光後，引爆PTT刷爆留言罵翻，「3+11、高端EUA，都沒畫面！」、「有夠黑箱」。

食藥署長吳秀梅今在防疫記者會上表示，核准高端疫苗專案製造申請案，適用於20歲以上成人，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告，以保障國人用藥安全。

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▲高端疫苗通過EUA。（圖／指揮中心提供）

而對於此次高端疫苗審查會議是否有全程錄影紀錄，食藥署長吳秀梅坦言審查過程並沒有全程錄影，並強調「我們要借重專家的專業，他們在會中都充分表達，也想為國人把關。」

指揮官陳時中則認為，社會對於專家審查都有很多爭議，有人認為要全程公開，但也有人認為要尊重專家的表意權， 沒有誰好誰壞，「公開也不能保證有背後交易，但錄影會妨害表意權，可能產生不正確的結果，反而是另一種不好的情況。」

▲▼陳時中認同「高端審查會議未錄影」，引發鄉民刷爆留言罵翻。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

消息曝光後，隨即引起PTT鄉民刷爆留言，痛批「報告長官，完全沒有畫面」、「最重視程序的覺青全安靜了」、「昔有國防布，今有衛福布」、「錄影會妨害表意權？建議把立院直播拿掉」、「X！又沒紀錄了」、「專家連講出來的話都不敢負責？」、「比服貿黑箱還扯欸」、「完全不演了，那若有問題誰要負責」。

更有許多網友拿3+11至今未有會議記錄為例，直言「3+11沒有紀錄 這次叫你紀錄，這次你又裝死」、「3+11、高端EUA，都沒畫面」、「跟3+11一樣看不到會議紀錄呢」、「3+11沒會議記錄，疫苗審查不錄影...」、「說個笑話，程序正義」。

也有網友分享2020年12月美國食藥署針對「莫德納疫苗」緊急授權公聽會的直播錄影，並表示「莫德納美國食藥署緊急授權公聽會，全程公開上網直播，美國購買疫苗全程價格公開透明，美國疫苗完成三期期中測試報告，台灣還要創多少先例呢？讓我們繼續看下去」