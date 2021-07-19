中華奧運代表團今出發！陳時中送祝福：希望東奧順利成功

記者周姈姈／台北報導

2020東京奧運將於7/23開幕，中華奧運代表團今日於松山機場包機出發，指揮官陳時中表示，大家一起給台灣的勇士們加油，希望能創造更好的紀錄，當然也祝福日本這次主辦東京奧運能夠順利成功。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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本站稍早報導指出，今日一早行政院蘇貞昌院長、唐鳳政委、羅秉成政委、教育部體育署張少熙署長到場歡送代表團，而代表團則由林鴻道團長和蔡辰威總領隊領軍，飛向東京，本次中華奧運代表團68位運動員，準備在世界舞台上發光發熱，為國家、為自己爭取榮耀。

包機成員包含舉重、羽球、體操、射箭、桌球、拳擊、輕艇、柔道、游泳以及跆拳道代表隊，另外還有團本部等行政團隊；田徑、空手道則因為賽程，將再陸續出發。在送機過中，防疫措施也絲毫不馬虎，松山航空站、航警局提供完善資源與動線安排，讓代表團出國的同時更滿載國人祝福與期待。

對於中華奧運代表團今日出發東奧一事，指揮官陳時中於今日下午記者會送上祝福，陳時中表示，奧運代表團今日出發前進東奧共創佳績，大家一起給台灣的勇士們加油，希望能創造更好的紀錄，當然也祝福日本這次主辦東京奧運能夠順利成功。

▲指揮中心為東奧應援。（圖／指揮中心提供）