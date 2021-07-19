蔡英文會不會帶頭打高端？　陳時中：要尊重她本人意願

記者許展溢／台北報導

衛福部今日核准高端COVID-19疫苗專案製造，不少人關心總統蔡英文打疫苗的事，中央流行疫情指揮中心今（19日）又被問總統是否會帶頭施打高端？指揮官陳時中說，要尊重她本人意願。

高端疫苗通過EUA，食藥署長吳秀梅表示，高端疫苗將適用於20歲以上成人接種，兩劑須間隔28天，每個月也要提供安全監測報告。陳時中表示，高端產能相對較低，EUA也剛通過，提高產能需要一定時間，等到ACIP通過後，會再研擬施打計畫，8月份應該可以有少量供應。

記者會有媒體問為何現在無法公布AZ疫苗效價原因？及總統是否會帶頭施打高端？陳時中表示，現在有兩家公司在套用同一份資料在做比對，為了公平起見，事先讓兩家公司都不知道那份資料的詳細情況，等到這兩家公司審查完畢，也沒有第三家要審查，自然會把資料公布。至於蔡英文打高端？陳時中僅說，「蔡總統講過，要尊重她本人意願。」

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蔡英文上個月接受媒體專訪，關於國產疫苗7月開打一事，她澄清「7月只是一個目標，沒有說一定要什麼時候打高端」。當時，國民黨文傳會副主委黃子哲翻出截圖打臉，「蔡總統，妳是在哈囉嗎？還是在自我校正回歸？」

黃子哲表示，不過1個多月前說過話，蔡英文竟然現在可以翻臉不認帳，5月13日蔡英文的臉書寫自己召開國安高層會議，還針對6大工作重點做出「指示」，其中第3點就是：「國產疫苗則預計7月底供應第一波，指揮中心會預做規劃，鼓勵國人踴躍接種」。

高端疫苗上周完成補件，衛福部食藥署18日完成專家審查會議，通過高端新冠肺炎疫苗EUA的申請，允許專案製造。對於總統蔡英文、副總統賴清德何時施打國產疫苗，總統府發言人張惇涵今表示，將依照指揮中心開放施打之計畫，妥適進行後續相關規劃。

▲被問蔡英文會不會帶頭打高端？陳時中說要看她本人意願。（圖／指揮中心提供）

