PTT爆「桃機入境亂又危險」！指揮中心駁斥：如果是真的早就被揭露

記者許展溢／台北報導

網友在PTT發文表示，昨日上午6點，從桃機第二航廈入境，覺得最嚴重的問題，就是採檢深喉唾液的隔間數量不足，及未清潔消毒等狀況，「這麼亂來，超危險」。中央流行疫情指揮中心今（19日）嚴正駁斥此說法，要大家給機場防疫人員多點鼓勵。

▲陳時中說明台灣疫情最新情況。（圖／指揮中心提供）

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一名網友昨日上午從桃園機場入境，一路上發現不少漏洞，包括採檢動線混亂、免稅店風險等，直言「不只是有待加強而已，根本就是個洞。」「我看到二航外安排的隔間數目約4間（桃機目前共19間），前一個旅客採檢完，也沒有清潔消毒，我就直接被叫進去了。」他傻眼直呼，「每個旅客在裡面吐一次，會產生多少飛沫，讓下一個旅客進去採樣拿下口罩時，深深吸入那些可能帶病毒的空氣？這樣很有可能造成更多人在桃園機場被感染。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，機場是非常開放公共空間，機場媒體也很多，若有PTT留言的現象早就被揭露，要先嚴正的駁斥這個說法，因為從去年疫情開始，機廠團隊無論機廠、航空公司，甚至所有旅客接送，不管是到防疫旅館還是返家的防疫專車團隊，大家都通力合作讓每位國人可以安心返國。

陳宗彥最後強調，從去年防疫入境一直到現在，常有這種類似文章去詆毀自己在國境上，有秩序的防疫工作，對機場所有防疫團隊是非常大的傷害。指揮官陳時中說，自己所看到的，其實稱讚機場防疫做得好的文章，比這些相關文章多很多，大家不要氣餒，只要照SOP做好就好。