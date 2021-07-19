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柯文哲拋「開學5人到校、20人線上」　陳時中：不懂為何是這數字

記者許展溢／台北報導

9月該怎麼開學，是家長和師生關心的重要議題，台北市長柯文哲拋出「線上線下混合班」，倘若一個班25人，可考慮5人到校上課、20人在家上課。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19 日）表示，為什麼選5個人，不是很了解。

▲▼台北市長柯文哲前往台北榮民總醫院頒發感謝狀,由北榮院長許惠恒接待。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲拋出9月開學採「線上線下混合班」。（圖／記者李毓康攝）

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柯文哲在節目《台灣啟示錄》被問到國中小學將於9月開學問題，柯文哲說，暑假過了一半，目前北市計畫採「線上線下混合班」，倘若一班25人，可能讓5人到校上課、20人在家教學，到校的5人是在家沒人照顧者，且少數人到校也比較不會感染。

台北市副市長黃珊珊今出席北榮活動時說，這個還在討論，要看疫情狀況才能決定，若屆時疫情狀況趨緩，就沒有這個線上線下混合班需求，但疫情延續，學習不可以中斷，所以得先做好準備。
 

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中報告台灣最新確診數。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，也是今天才看到這樣的訊息，思考點應該是學校裡怎麼讓群聚可能性降低，讓上課人少可以交換，「為什麼選5人，我就不是很了解，可能前後左右中間一個？剛好一個教室坐5人坐很開？」

陳時中表示，覺得有這種的想法當然要根據疫情情況，有些區域裡有些相關的疫情，其他地方沒有什麼疫情大家繼續上課，為避免整體教育落差，採取分流做補救可以研究，但會根據疫情不同，做分流降載措施。

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