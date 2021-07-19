柯文哲擬舉債自購第3劑疫苗！陳時中：方向跟我們一樣

記者周姈姈／台北報導

台北市長柯文哲於18日對外表示打算舉債80億元，其中40億元以內要幫台北市民買第三劑疫苗對抗變種病毒，對此，指揮官陳時中表示「台北市有這樣的想法我們可以一起來思考怎麼做最好，方向跟我們一樣，我們已經快完成了。」

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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本站稍早報導指出，柯文哲接受節目《台灣啟示錄》專訪，並於18日播出。台北市副市長黃珊珊於節目中提及，就算舉債都要幫市民買疫苗。柯文哲表示，如果要買第三劑疫苗，原則上要購買mRNA疫苗，因為買第三劑的真正理由是為了對付變種病毒。

針對有何管道買疫苗？柯文哲提及，什麼事情都有在準備，「也不需要拿出來製造社會的⋯怎麼講？太多輿論啦！」事實上可以做疫苗冷鏈技術的公司沒有幾家，「通常國家做得好，就用不著我們了。」

關於北市考慮舉債買疫苗部分，台北市政府發言人陳智菡18日晚間補充，80億元有40億元為紓困，買疫苗部分算在另外40億元內，並以人口數進行計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在做討論當中。

針對柯文哲擬舉債自購第三劑疫苗，指揮官陳時中於今日下午記者會回應「今天有看到柯市長的構想跟規畫案，黃副市長有幫他解釋過他的想法跟我們一樣」，明年各國都需要疫苗，大家都需要及早準備，指揮中心在相關談判上也到最後的階段，「台北市有這樣的想法我們可以一起來思考怎麼做最好，方向跟我們一樣，我們已經快完成了。」