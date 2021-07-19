東奧選手村「紙板床架」禁激戰！　體操鮮肉狂跳實測影片曝光

▲麥克萊納根直接在床上大跳實測堅固程度。（圖／翻攝自推特／@McClenaghanRhys ）



記者張方瑀／綜合報導

東京奧運開幕式倒數4天，但卻已傳出3名運動員確診，為了避免選手村內爆發群聚感染，今年每個房間的床都是用厚紙板製成，無法承重同時有2名選手在床上進行「人與人的連結」，一名愛爾蘭體操選手也直接在床上彈跳實測，結果顯示，紙板床還是非常堅固。

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

21歲的愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）入住選手村後，立刻對紙板床進行實測，他直接用力地在床上跳上跳下，但床仍舊能承受重量，讓他在影片中表示，「這些床是硬紙板做的沒錯，但是很顯然不會因為突然的大動作就壞掉，那是個假新聞！」

因為新冠肺炎疫情的關係，東京奧運籌委會今年僅提供15萬個保險套給選手，也禁止選手間有擁抱、接吻或性行為，「選手村房間是希望讓選手好好休息，在這個緊急情況下，每個房間裡都是禁止性行為的，厚紙板的承載重量，無法承受2名選手擠在同一張床上運動。」

本屆東京奧運訴求環保，選手村內的床架首創以「紙板」打造，以利於奧運結束後回收再利用，而床架耐重約200 公斤，每個床板長為210公分、寬為90公分。奧運官方社群網站也轉發了麥克萊納根的影片，感謝他破解床架不堅固的謠言，「這些永續性的床組真的很堅固。」

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