東奧開幕剩5天爆性醜聞！　工作人員把女工讀生「拖到觀眾席」性侵

▲距離東奧開幕僅剩5天，關鍵時刻竟傳出性侵醜聞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

東京奧運即將於23日正式開幕，日本警視廳18日表示，一名任職於東奧主場館「國立競技場」的烏茲別克籍工作人員，16日晚間趁著四下無人之際，涉嫌在競技場觀眾席附近性侵一名20多歲的日本女性，目前已經遭到逮捕。據悉，當天競技場內正在進行東奧儀式彩排，被害人為了觀看彩排特地前往會場，怎知卻被脅持性侵。

根據《日本放送協會》報導，現年30歲的嫌犯是來自烏茲別克的大學生，平時住在東京的某旅館內。他任職於東京奧運主場館國立競技場的媒體專用食堂，因此擁有場館內部的內部人員識別證，而被害女性則是在競技場內打工的工讀生。

警方表示，國立競技場16日晚間舉行了東奧某儀式的彩排活動，當時嫌犯與被害人正好結束手頭工作，於是與其他同事一同到競技場的觀眾席上觀賞彩排。當天晚間9時，這名烏茲別克籍的男性突然將20多歲的被害女性拉到觀眾席旁性侵。

被害女性17日隨即報警，警方也在18日將這名烏茲別克籍的嫌犯逮捕，不過他被逮後仍聲稱，「女方並沒有拒絕。」警方將會針對此案持續深入調查，以釐清詳細事發經過。據悉，兩人在此前並未見過面也不認識彼此。

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