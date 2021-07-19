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網紅臥底揭炸雞店「雞塊掉地撿起來再炸」　華萊士急發聲明道歉

記者魏有德／綜合報導

大陸連鎖炸雞品牌華萊士北京門市近日遭爆環境衛生品質極差，引起輿論關注，官方也火速出手調查各地門市。據了解，微博《內幕糾察局》派人臥底北京華萊士，不僅發現雞塊掉在地上回鍋重炸，清洗抽油煙機時，清洗劑還直接滴進炸鍋，甚至還使用過濾後的「回鍋油」。

▲大陸連鎖炸雞品牌華萊士遭人爆料環境髒亂。（圖／翻攝內幕糾察局微博）

▲華萊士炸雞北京某門市內的用料有蒼蠅飛入。（圖／翻攝內幕糾察局微博）

《澎湃新聞》報導，據原創視頻博主的臥底調查拍攝調查，在外賣平台銷量第一的華萊士存在衛生問題，視頻（影片）中，華萊士後廚存在以下問題，工作人員未戴口罩手套製作炸雞、漢堡；雞塊掉在乾地面上，撿起放回去，掉在濕地面上，撿起來重新炸；清洗抽油煙機，洗劑直接滴進油鍋等。

▲大陸連鎖炸雞品牌華萊士遭人爆料環境髒亂。（圖／翻攝內幕糾察局微博）

▲大陸連鎖炸雞品牌華萊士遭人爆料環境髒亂。（圖／翻攝內幕糾察局微博）

此外，影片還揭露北京另一家每日銷量達26000元人民幣（約11萬元新台幣）的門市，該門市炸雞預先炸好堆在厚油漬牆角，年糕等輔料裡蒼蠅亂趴，掉在地上、垃圾桶的炸雞撿起重炸繼續賣，每天過濾老油、加入新油繼續使用，永不更換。

對此，上海市市場監管局聯合閔行區市場監管局約談華萊士總部「上海榕贏品牌管理有限公司」負責人，要求企業必須立即整改有關食品安全問題。同時，上海市場監管局也抽查部分門市，僅發現垃圾桶未加蓋等問題。

▲大陸連鎖炸雞品牌華萊士。（圖／CFP）

▲華萊士緊急發聲明向外界道歉。（圖／CFP）

事件發酵後，華萊士緊急發出聲明，公司關注到網路上關於個別員工操作不規範的報導，截至17日，涉事餐廳北京霍營店已停業整頓，對該區域內所有員工再次強化培訓，重申並落實各項產品操作規範和作業流程。派駐稽查小組對該餐廳進行整改檢查，確保各項措施落實到位。

聲明強調，對任何食品安全事件持零容忍態度，一旦發現，絕不姑息，對此次事件給大家造成的困擾深感抱歉。
 

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