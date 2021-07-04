網友怨拿坡里新炸雞桶「像巨版雞米花」　業者：實際換算比原本超值

▲拿坡里炸雞「重量級腿排桶」開賣。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／台北報導

有「被披薩耽誤的炸雞店」暱稱的拿坡里，近日開設獨立「拿坡里炸雞店」並推出全新「重量級腿排桶」，2日推出後立即掀起搶購潮，門市電話更被打爆，但才販售2天就掀起不少負評，其中最多人表示炸雞大小差太多，根本是巨版雞米花，也有網友抱怨根本訂不到，對此拿坡里回應，腿排桶是不同規格的表現，實際換算還是比原先炸雞超值。

拿坡里此次推出全新重量級腿排桶有12塊和18塊規格可挑選，一推出就掀起民眾搶購，有網友表示，特別選門市剛開門就打去訂，結果說訂完了，也有網友表示，門市怎麼打都打不通，超難訂，也不能線上訂購。

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▲拿坡里「重量級腿排桶」有12塊和18塊可選。（圖／業者提供）

此外，最多網友抱怨的就是雞腿排大小，有許多網友抱怨大小差很多，像「巨版雞米花」，也有網友表示像是一塊切成2塊賣，還不如買原本的比較好；此外也有網友抱怨目前只有辣味可以選。

對此拿坡里回應，尖峰餐期銷售量較預估量高出很多，所以門市有產能供應不足的問題，造成顧客到門市購買不到商品實感抱歉。重量的部份，雞排腿桶的商品是不同規格的表現，實際上換算還是有比較原先炸雞超值。



由於銷量超乎預期，拿坡里表示線上訂購也因門市產能供應不及的問題，為供餐品質，不排除會可能有區間暫停販售的狀況。至於只有辣味的口味，因應大家的反應會納入下次的研發議題。