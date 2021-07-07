吃完炸雞留骨熬湯！他驚歎「超客家」　網曝「一雞三吃」極致吃法

▲有網友將吃完的「炸雞骨頭」留下拿來熬湯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

三級警戒下民眾宅在家時間變長，為省開銷就開啟了「自煮」生活，於是臉書三不五時被親朋好友的「自煮佳餚」洗版。就有一名網友發現，朋友會將吃剩的雞骨頭拿去冷凍，等下次要煮麵食再拿來熬湯，讓他傻眼驚呼「客家到一個極致」。

原PO在PTT以「炸雞的骨頭拿來熬湯有很客家嗎？」為題發文，表示和朋友聊天之後，赫然發現「對方竟把吃完的全家餐雞骨頭拿去冷凍」，等到下次要吃麵時，再拿出來熬成湯頭，此舉讓他傻眼直呼「我真的驚為天人，這樣算不算客家到一個極致？」

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貼文一出立刻引發熱議，不少網友認為「口水骨頭高湯喔」、「噁心死啦，而且都是油味，是能熬啥鬼湯」、「連同口水一起熬？」、「真正的口水雞！」、「噁心的不是用骨頭熬湯，是舔過有口水」、「口水雞湯？」、「我真的驚為天人」。

但有網友認為，「我是把肉骨拆開、冷凍，煮韓式泡麵就可以加一點」、「之前有文章寫過，日本關西人吃肯德基也會這樣做」、「老外也會這麼做，跟客家有什麼關係？」、「沒沾口水就物盡其用啊」、「如果都自己吃的拿來熬湯其實也還好」。

也有網友分享「美式賣場烤雞，看有人說骨頭可以拿來熬高湯」、「我家會把好市多的烤雞骨頭拿來熬湯」。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」近日更有人分享，把好市多烤雞的肉都吃掉之後，骨架拿去煮湯、湯拿去煮雞汁飯非常好吃，讓不少網友看到後直呼「一雞三吃，發揮到一個淋漓盡致」。

▼有網友分享，美式賣場的烤雞骨頭拿來熬湯、做雞汁飯，特別好吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）