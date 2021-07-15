北市女一招旅店白住！鬼扯忘帶卡房客幫開大門　睡12晚只花150元

▲北市驚見沒付錢白住客。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓女子去年入住大同區某低價青年旅店，入住10晚，離去時付了150元，並告訴旅店人員「積欠3600元之後再付」且留下她的手機號碼，事後廖姓業者撥打竟轉入語音信箱，才得知受騙。而陳女似乎相當喜歡該旅店，今年又向不知情房客佯稱忘了帶房卡，2度闖入洗澡睡覺。士林地檢署依詐欺得利等罪提起公訴。

陳女去年10月1日至6日、9日至14日，入住北市大同區某旅店，14日上午退房時，她向旅館廖姓業者佯稱「先付150元，剩下3600元之後再付」並留下她的手機號碼，廖當下也讓她離去，但事後撥打電話、傳簡訊請她付款卻沒回覆，驚覺自己受騙。

情有獨鍾該旅店的她，今年3月18日晚間9時許，她在旅館一樓向不知情的房客表示「忘記密碼、忘記帶房卡」，房客不疑有他開啟大門，她闖入後，自行使用公共浴室盥洗設備，再選了1間房進去睡覺。

隔天悄悄離開的她，又在20日晚間利用不知情房客在1樓大廳休息時，從外敲玻璃吸引注意，再次故技重施稱沒帶房卡，再闖入洗澡睡覺。

旅館調閱監視器影像發現陳女白住行徑，隨即報案處理。陳女偵查時無辜表示，「入住時付一些房費，因沒錢才未付餘款」至於今年再闖入她則稱，因沒地方住才會自行入住。

檢察官根據旅館監視器及廖姓業者傳送的簡訊，認定陳女涉犯4次詐欺得利、2次侵入住宅犯行，犯意各別，行為互殊，建請法院予分論併罰。

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