搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡！妻悲訴真相

▲趙姓男子因為與人搶著用殘障廁所挨告後，因債務問題燒炭身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北趙姓計程車司機，4月間在加油站和1名年輕女子為了搶殘障廁所，咒罵了一句「妳是智障」而挨告誹謗，之後被警局約談沒多久，就疑因債務纏身想不開，傳訊給妻子「走囉，沒事啦」，然後在車內燒炭自殺，妻子悲痛認屍，透露丈夫因債務輕生，台北地檢署檢察官16日將他被控誹謗案件處分不起訴。

根據提告女子指控，她在4月間在文山區某加油站內，和趙姓司機為了誰可以使用殘障廁所發生爭執，因為當時女廁的使用者已經滿了，她認為女生要排隊等比較久，應該優先使用殘障廁所，趙男不願退讓，反嗆：「我看妳不是殘障，妳是智障。」

這起誹謗案件經警方調查製作筆錄後送進地檢署，檢察官準備展開偵辦時，發現趙男已經死亡，原來6月間，趙男被發現陳屍台北市某處橋邊停車場，在車內燒炭輕生，趙男妻子表示家裡為了經濟債務問題，確實壓力較大，經排除新冠肺炎感染以及他殺疑慮後開具死亡證明，而趙男被控誹謗則依法不起訴。

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