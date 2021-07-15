可獲利5倍！她一口氣砸553萬買35塔位　結果只拿到3張紙

靈骨塔位。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

某生命禮儀公司靠行劉姓業務員向劉姓女子誆稱，投資1個靈骨塔位15萬8千元，可用80萬元賣出，獲利高達5倍以上。劉女立刻拿出553萬元買35個塔位，事後劉男卻只給3張「陵園墓地型商品永久使用權狀」及2張發票，詐得505萬多元。台中地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴劉男。

起訴書指出，29歲劉姓男子2019年在某家生命禮儀公司當靠行業務員，同年8月，他向劉姓女子訛稱他有投資管道，表示現在買一個靈骨塔位15萬8千元，可以80萬元賣出，獲利高達64萬2千元。劉女不想錯失良機，一口氣買了35個塔位，前後共交付553萬元給劉男。

劉女事後卻只拿到劉男給她3張「陵園墓地型商品永久使用權狀」，以及面額共46萬元的2張發票。劉男事後還找來林男、詹男跟劉女碰頭，謊稱她可能獲利8800萬，但要繳400萬元的稅金，但劉女認為遭騙未交付，立刻報警。劉男當庭否認詐騙，辯稱劉女只有買3個靈骨塔，不是35個，權狀已給。

檢察官認為，從雙方簽署的「買賣投資受訂單」中，劉男不但簽名、蓋公司印章，還備註「劉先生共收35份，5530000元」，顯示劉男確實收553萬元現金。最後依詐欺罪嫌，將他起訴。

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