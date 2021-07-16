丁小芹賣1對假耳環被搜出276件仿品　官司補腦中

▲賣假包坐牢中的丁小芹，又因賣假耳環吃官司。（資料照／翻攝丁小芹微博）

記者劉昌松／台北報導

藝人丁小芹因賣假名牌包，已經被依詐欺判刑2年半入獄服刑中，檢警卻在案件審理過程中，發現丁仍在網拍中販售LV、DIOR等名牌假配件，還順利以400元(運費60元另計)賣出1對耳環出售得利，剩下276件假貨被檢警搜索查扣，新北地院考量丁已是前科累犯、和DIOR達成和解，依違反《商標法》判拘役30天，得易科罰金3萬元。

丁小芹從2015年8月起，經營網拍販售附保證書的歐洲精品名牌包，有消費買來之後送鑑定發現是假貨檢舉，新北地院一審判3年6月，丁小芹上訴後公開道歉並與其中部分消費者和解，獲改判2年6月確定，2020年12月入監服刑。

但是檢警接獲情資，丁先前在案件上訴期間，仍持續在網路上販售名牌，不過從原本的包包改成飾品，警方蒐證後，佯裝買家以400元外加運費60元，向丁小芹買了香奈兒耳環，鑑定確實是假貨後，報請檢察官指揮偵辦，又搜出276件LV、DIOR等各式胸針、項鍊、手鍊，案件起訴後由法院判處丁拘役30天、得易科罰金，並沒收犯罪所得400元以及所有假貨；可上訴。

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