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2力量拉扯！決定烟花「擦邊或登陸」　鄭明典1圖曝未來動向關鍵

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典說，西南氣流影響烟花颱風的發展與走勢。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（19日）表示，目前在南海的熱帶性低氣壓可能成為第7號颱風，以及未來在烟花颱風東方發展的低壓擾動，這兩個力量拉扯，會讓烟花颱風到底要偏北或是偏西。中央氣象局長鄭明典也發文，分析烟花未來動態。

鄭明典在臉書貼出氣象局風場預報動態圖，表示一股強勁的季風氣流，由北印度洋延伸即將進入西北太平洋，這股氣流會增強已經存在的季風環流圈，然後影響烟花颱風的發展與走勢；季風環流圈增強階段，其實是不利大型颱風發展，比較容易有多旋轉中心的狀態出現，繼續觀察。

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彭啟明在臉書指出，周日凌晨今年第6號颱風烟花生成，周日深夜在南海的熱帶性低氣壓也生成，有機會在這1、2天發展成為今年第7號颱風查帕卡；東亞正位於一個相當大範圍的季風低壓的範圍內，這當中有颱風、熱帶性低氣壓及準備醞釀的低壓擾動，北邊有太平洋高壓，南邊有西南季風，這幾個勢力盤根錯節，也相當複雜，周四到周末這段期間天氣會較不穩定，提醒您要有所準備。

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲▼彭啟明貼出最新歐洲模式模擬圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明說，目前烟花颱風的位置在台北東方大約1000公里的海面上，往西北西方向前進，強度有逐步增強趨勢，目前颱風位於整個季風低壓的東北側，受到太平洋高壓勢力的導引，會先往西北再往西北西，往琉球方向前進，預期2、3天後會在琉球和宜蘭東邊的宮古島通過，逐漸進入台灣東北方海面。

彭啟明分析，接下來就要看這個大低壓帶內對烟花颱風的影響，這也是許多預測在未來出現很歧異的時間點，這當中未來的變數包含目前在南海熱低可能成為第7號颱風，以及未來在烟花颱風東方發展的低壓擾動，這兩個力量拉扯，會讓烟花颱風到底要偏北或是偏西。

彭啟明表示，如果導引力量讓烟花颱風偏北就往浙江到上海附近，可能擦邊影響台灣，外圍環流勢力對東北部有影響；如果導引勢力往西就會接近台灣北部海面上，不排除暴風圈影響台灣，甚至更往南偏移中心登陸，這兩個劇本對台灣的影響就有很大的差別，這個不確定時間點就是周四到周六這三天，甚至到這周末，未來這24-48小時內的預測調整很重要，建議您隨時更新，有可能最後結果會和您想的不大相同。

▼氣象局預估烟花颱風周五、周六離台灣最近。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼烟花颱風和熱帶低壓是否會有藤原效應，還有待觀察。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明提醒，切勿很篤定說哪一條路徑會如何，例如是否為西北颱、哪裡登陸等，在這2、3天仍有高度不確定，因為目前全球預測颱風的路徑誤差，這幾年雖有顯著進步，不過對於5天後的颱風，平均路徑誤差仍有300、400公里，特別這又在季風低壓的環流內，不確定性可能更高，只能靠滾動式來修正。

彭啟明指出，今天、周二仍是維持典型夏季的天氣型態，西半部仍有午後雷陣雨；周三則是烟花颱風的外圍環流逐步影響，會有偏北風，北部、東北部到東半部容易有短暫陣雨，中南部仍是午後雷陣雨；周四開始就要看颱風走向，這個季風低壓是一個很大範圍的天氣系統，可能會持續到月底，也還會有颱風再發展。

彭啟明說，雖然疫情有穩定緩和的趨勢，但遇上颱風總是讓大家忙上加忙，也建議您要增強風險意識，該有在居家、社區、鄰里及企業的安全防護，可以進行演練及安排了。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，可能周三發布「烟花颱風」海上警報、周四發布陸上警報，周五、周六較接近台灣，各地都容易有降雨，也不排除颱中心登陸；另外，位於廣西海面的熱帶性低氣壓，最快周二增強為今年第7號颱風「查帕卡」。

劉沛滕指出，烟花颱風接近過程中，因廣東海面有熱帶低壓，可能受到其他低壓影響，不是穩定向西前進，也可能加速減速，向北向南偏可能，是否會有「藤原校應」，還有待觀察。他解釋，藤原效應是要兩個颱風、熱帶系統距離在1000公里左右，目前烟花和熱帶低壓還有1900公里遠。

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