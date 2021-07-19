恐「雙颱藤原效應」模擬圖曝！北台灣明先變天　烟花周四、五最近

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式51次的模擬「烟花」路徑（上圖右）顯示，各系集成員的分散程度廣，代表預測路徑有很大的不確定性；上圖左則是南海熱帶系統與「烟花」產生「雙颱風（藤原）效應」。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周四、周五「烟花」颱風最接近，風雨的程度則需視其台灣相對距離而定，有不確定性；而在季風低壓內，當烟花與南海發展中的「熱帶低壓」漸行漸近，「雙颱風（藤原）效應」逐漸產生中。對此，中央氣象局預報員劉沛滕指出，是否會有「藤原校應」，還有待觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，烟花颱風逐漸增強，未來將增強至中度以上；大致朝台灣北部海面前進，紅框範圍代表預測路徑的不確定性很大，侵不侵台？仍待觀察！

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吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員的分散程度廣，代表預測路徑有很大的不確定性，且整體路徑已向北大幅調整；故若刻意忽視烟花路徑的不確定性，僅以「潛勢預測圖」中間那條，推估何時會發布警報？何時有多大的風雨？不但不符合科學、畫錯重點，傳遞錯誤訊息更是枉然。

▼氣象局預估烟花颱風周五、周六離台灣最近。（圖／氣象局）

▼烟花颱風和熱帶低壓是否會有藤原效應，還有待觀察。（圖／氣象局）



吳德榮指出，各國模式已多次大幅調整其模擬，主要原因是在季風低壓內發展的颱風，受季風低壓環流導引，而季風低壓又受到環境（太平洋高壓、北方氣團）變化而改變，本已夠更複雜了；而在季風低壓內，當烟花與南海發展中的熱帶低壓漸行漸近，「雙颱風（藤原）效應」逐漸產生，這麼多的變數，任何先進模式皆無法完全正確模擬，所以，上策是多觀察，勿遽下結論。



吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今受季風低壓影響，水氣多、大氣很不穩定，北、東晴熱，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風⋯等），其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨的機率。



吳德榮說，周二、周三烟花外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨；周四、周五烟花最接近，風、雨的程度則需視其台灣相對距離而定，有不確定性；周六起至下周三季風低壓環流再度盤據東亞附近，其中有熱帶低壓或颱風，以及西南季風通過台灣附近，有帶來大量降雨、伴隨劇烈天氣的潛勢，是容易致災的天氣型態，應注意！屆時風雨的時空分布如何？需持續觀察更新的模擬資料。

▼烟花颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）





劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，可能周三發布「烟花颱風」海上警報、周四發布陸上警報，周五、周六較接近台灣，各地都容易有降雨，也不排除颱中心登陸；另外，位於廣西海面的熱帶性低氣壓，最快周二增強為今年第7號颱風「查帕卡」。

劉沛滕指出，烟花颱風接近過程中，因廣東海面有熱帶低壓，可能受到其他低壓影響，不是穩定向西前進，也可能加速減速，向北向南偏可能，是否會有「藤原校應」，還有待觀察。他解釋，藤原效應是要兩個颱風、熱帶系統距離在1000公里左右，目前烟花和熱帶低壓還有1900公里遠。