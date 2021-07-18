烟花最快周二變中颱！不排除「登陸」可能　北北基都在陸警範圍內

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風「烟花」今日凌晨生成，中央氣象局表示，颱風持續往西移動，預計將於周二清晨增強為中度颱風，最快在周三下半天發布海警、周四上半天發布陸警，陸警範圍為北台灣。預計周二起北部、宜蘭地區有雨，周四中部以北有雨，周五則是全台有雨，若路徑再往南偏，不排除颱風有登陸可能性。

氣象局預報員陳伊秀表示，颱風烟花預計將於周二清晨增強為中度颱風，若保持目前預報路徑移動，最快在周三下半天發布海警、周四上半天發布陸警，陸警範圍為北台灣。

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▲颱風持續往台灣移動，周五距離台灣最接近。（圖／氣象局）

而明日天氣型態仍是高溫炎熱且有午後雷雨，降雨地區包括各地山區與中南部，都可能出現局部大雨，其他時間東半部、南部地區也偶爾會有局部降雨，不過雨量較少。

▲颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

周二起受到颱風外圍環流影響，北部、宜蘭地區開始有短暫陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴、山區午後有雷雨。周三到周五天氣類似，降雨範圍日漸擴大，周四中部以北有雨，周五則是全台都有雨，颱風將於周末慢慢離開，不過中南部水氣仍多。

針對颱風是否會登陸，陳伊秀表示，若路徑持續往南移動，不排除有登陸機會，不過變數仍大，因此目前還無法確定，必須觀察颱風移動速度、移動路徑、往南偏的程度等。

▲颱風持續逼近，氣象局表示，最快可能在周四發布陸上警報，屆時北台灣都在警戒範圍內。（圖／氣象局）