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往「北部海域」走機率最大！統整烟花颱風3重點：這3地風雨最明顯

天氣圖。（圖／氣象局）

▲烟花颱風預估周五、周六離台灣最近，趨向北部海域機率最大。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

記者黃凱翊／綜合報導

中央氣象局預報員劉沛滕預測，最快周三將發布「烟花颱風」海上警報、周四發布陸上警報，周五、周六較接近台灣，各地都容易有降雨，也不排除颱中心登陸；臉書《天氣即時預報》粉絲專頁則整理出有關烟花颱風的3大重點，其中大家最關心的路徑預測，該粉專表示，趨向「北部海域」機率最大。

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臉書粉專《天氣即時預報》今發文指出，烟花颱風預計周五、週六最接近台灣，並根據各國的最新預測，整理出3大重點：

1.颱風中心「趨近北部海域(不登陸)，再北轉離開」機率最大

2.烟花颱風接近台灣時，將會是中度颱風

3.烟花颱風北轉離開台灣時，將有機會將另一個熱帶低壓(TD.09)帶往台灣

▲▼烟花颱風預測圖。（圖／翻攝自天氣即時預報）

▲烟花颱風預測。（圖／翻攝自天氣即時預報）

《天氣即時預報》同時也針對颱風路徑以及對台灣的天氣影響做出詳細分析，包含颱風在周五將會開始往西北移動，接近台灣東北部、北部海域；周二開始北部、宜花將會出現陣雨，接下來幾天隨著颱風越接近，北部、東北部及馬祖的風雨將會愈明顯。但該臉書小編也提醒，颱風的走向預測仍可能會有誤差，目前也只能提供各國預報中機率最大的預測趨勢，綜合目前所有預報，烟花颱風「在北部海域北轉」的機率最大，對「北部、東北部、馬祖」影響較大。

另外中央氣象局預報員劉沛滕則分析，烟花目前移動較慢，時速5、6公里，今晨2時在台北東方1050公里海面上，預估周二增強為中颱，往西移動，速度有稍增加，但時速也只有10公里。

劉沛滕也提到，目前在廣西海面、香港南方有一個熱帶性低氣壓，周二有可能增強為「查帕卡」颱風，預估這幾天在廣東海面打轉，至於是否和烟花產生藤原效應，還有待觀察。他解釋，藤原效應是要兩個颱風、熱帶系統距離在1000公里左右，目前烟花和熱帶低壓還有1900公里遠。若成颱，將是今年第7號颱風「查帕卡」（Cempaka，馬來西亞命名，指植物）。

根據氣象局最新資料，烟花颱風未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，基隆市最高達41%、宜蘭縣40%、雙北各39%，台中以北縣市都有30%以上，中南部縣市也有14至29%。

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