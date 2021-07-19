　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又一颱最快明生成！烟花周三、四恐海陸警齊發　暴風圈侵襲率曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲烟花颱風和熱帶性低氣壓發展中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，可能周三發布「烟花颱風」海上警報、周四發布陸上警報，周五、周六較接近台灣，各地都容易有降雨，也不排除颱中心登陸；另外，位於廣西海面的熱帶性低氣壓，最快周二增強為今年第7號颱風「查帕卡」，和烟花是否會有「藤原校應」，還有待觀察。而氣象局最新烟花暴風圈侵襲機率也出爐，基隆市最高達41%、宜蘭縣40%、雙北各39%，其他縣市也有14-37%。

劉沛滕接受《ETtoay新聞雲》訪問指出，今天（19日）天氣主要以午後雷陣雨為主，以中南部和其他山區為主，又以中南部降雨較明顯；由於東邊和南邊有水氣在台灣附近，東半部和南部除了午後其他時間也有局部降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周二白天天氣和今天滿類似，以午後雷陣雨為主，仍以中南部為主，而由於烟花颱風外圍環流逐漸影響，北部、宜蘭晚上降雨機率開始提高，有不定時短暫陣雨；周三整天外圍環流影響，北部有短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

劉沛滕表示，若以目前預報資料，有可能在周三下半天發布烟花颱風海上警報，因暴風圈可能在周四下半天影響到近海，而周四發布陸上警報，因風暴圈周五可能影響到陸地；周四中部以北、宜蘭有不定時降雨，周五、周六颱風較接近台灣，各地都容易有降雨。

▼烟花颱風預估周五、周六離台灣最近。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼烟花颱風和熱帶低壓是否會有藤原效應，還有待觀察。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕分析，烟花目前移動較慢，時速5、6公里，今晨2時在台北東方1050公里海面上，預估周二增強為中颱，往西移動，速度有稍增加，但時速也只有10公里。

劉沛滕也提到，目前在廣西海面、香港南方有一個熱帶性低氣壓，周二有可能增強為「查帕卡」颱風，預估這幾天在廣東海面打轉，至於是否和烟花產生藤原效應，還有待觀察。他解釋，藤原效應是要兩個颱風、熱帶系統距離在1000公里左右，目前烟花和熱帶低壓還有1900公里遠。若成颱，將是今年第7號颱風「查帕卡」（Cempaka，馬來西亞命名，指植物）。

根據氣象局最新資料，烟花颱風未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，基隆市最高達41%、宜蘭縣40%、雙北各39%，台中以北縣市都有30%以上，中南部縣市也有14至29%。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼烟花颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
恐「雙颱藤原效應」模擬圖曝！北台灣明先變天　烟花周四、五最近
八點檔女星打AZ「暴瘦剩38kg」　魂飛骨散曝3天症狀：像整
大谷翔平開轟了！　明星賽後第一發本季34轟出爐
第三輪疫苗今午收單！一表看463萬人排打AZ　預約簡訊中籤率
陳時中點出「解封關鍵目標」　達標擬提早宣布26日降級
他打莫德納「第2劑」全身劇痛…吞4顆止痛藥掛急診：副作用太扯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王浩宇建議發五倍券：今年最後3個月產生非常恐怖的經濟效應

「單選莫德納等於預約幻想中的幸福」　陳文茜15點嘆政府誤導

恐「雙颱藤原效應」模擬圖曝！北台灣明先變天　烟花周四、五最近

陳時中點出「解封關鍵目標」　達標擬提早宣布26日降級

又一颱最快明生成！烟花周三、四恐海陸警齊發　暴風圈侵襲率曝

估降級後民眾瘋湧2地區！　他提「5點必要措施」

第三輪疫苗今午收單！一表看463萬人排打AZ　預約簡訊中籤率4搶1

婆婆急抱孫！逼新婚媳快懷孕「有那麼難嗎」　網怒：自己生啊

他打莫德納「第2劑」全身劇痛…吞4顆止痛藥掛急診：副作用太扯

39歲定存1500萬！竟被理專臭罵一頓　眾網一聽內容怒了：檢舉啦

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

直擊台中「逢甲夜市」微解封情況　首周末湧大量人潮！現場畫面曝光

少年辛苦撿回收「讓窮小孩念書」　立下目標：盼每年能送2人上大學

王浩宇建議發五倍券：今年最後3個月產生非常恐怖的經濟效應

「單選莫德納等於預約幻想中的幸福」　陳文茜15點嘆政府誤導

恐「雙颱藤原效應」模擬圖曝！北台灣明先變天　烟花周四、五最近

陳時中點出「解封關鍵目標」　達標擬提早宣布26日降級

又一颱最快明生成！烟花周三、四恐海陸警齊發　暴風圈侵襲率曝

估降級後民眾瘋湧2地區！　他提「5點必要措施」

第三輪疫苗今午收單！一表看463萬人排打AZ　預約簡訊中籤率4搶1

婆婆急抱孫！逼新婚媳快懷孕「有那麼難嗎」　網怒：自己生啊

他打莫德納「第2劑」全身劇痛…吞4顆止痛藥掛急診：副作用太扯

39歲定存1500萬！竟被理專臭罵一頓　眾網一聽內容怒了：檢舉啦

5生肖、4星座有望發大財！　中威力彩頭獎最旺方位、時辰一次看

吳亦凡2緋聞女友火速切割！　她最衰「被粉絲圍剿7年」

王浩宇建議發五倍券：今年最後3個月產生非常恐怖的經濟效應

變態誘2未成年少女脫光！私享「自摸影片」外流　男同學滑臉書嚇到

教士、國民球員混亂中救球迷　回憶槍擊案：不分球員或球迷

凶狠角頭「大頭仔」假釋撞死4人急落跑　還推小弟老爸頂罪

大谷翔平開轟了！　明星賽後第一發本季34轟出爐

《黑澀會》辣模巧克力近況曝光！模仿陳水扁媳爆紅　穩交2年見家長

「單選莫德納等於預約幻想中的幸福」　陳文茜15點嘆政府誤導

恐「雙颱藤原效應」模擬圖曝！北台灣明先變天　烟花周四、五最近

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

台南虎媽道歉了！她「含淚唸稿」：是我撒謊

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

爆「普拿疼」搶購潮！藥師曝服用差別：影響抗體產生

又一颱最快明生成！烟花恐海陸警齊發　侵襲機率曝

紓困金還有8萬人沒領！這類人最高領3萬

39歲定存1500萬　竟被理專罵一頓

台人不愛AZ「自私又勢利」！中研院士揭廉價原因

陳時中點出解封關鍵　擬提早宣布降級

第三輪疫苗今午收單！463萬人搶打AZ

潮州嬤戴中空安全帽！在地人曝驚人身份

烟花可能侵台　彭啟明：開始防颱

烟花颱風直衝台灣？氣象粉專曝「3關鍵」有不同結果

更多熱門

相關新聞

烟花最快周二變中颱！不排除登陸

烟花最快周二變中颱！不排除登陸

輕度颱風「烟花」今日凌晨生成，中央氣象局表示，颱風持續往西移動，預計將於周二清晨增強為中度颱風，最快在周三下半天發布海警、周四上半天發布陸警，陸警範圍為北台灣。預計周二起北部、宜蘭地區有雨，周四中部以北有雨，周五則是全台有雨，若路徑再往南偏，不排除颱風有登陸可能性。

烟花穿越台灣機率大！李富城示警

烟花穿越台灣機率大！李富城示警

烟花可能侵台　彭啟明：開始防颱

烟花可能侵台　彭啟明：開始防颱

烟花侵台機率增！周五離台最近

烟花侵台機率增！周五離台最近

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風

讀者迴響

熱門新聞

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

女大生遭外籍教授殺害！「臉被砍爛」慘死

台南虎媽道歉了！她「含淚唸稿」：是我撒謊

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

親眼見親戚遭剝皮　柴柴嚇爛緊酸

爆「普拿疼」搶購潮！藥師曝服用差別：影響抗體產生

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

時空穿越者滯留2027年　老高打臉

更多

最夯影音

更多
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面