又一颱最快明生成！烟花周三、四恐海陸警齊發　暴風圈侵襲率曝

▲烟花颱風和熱帶性低氣壓發展中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，可能周三發布「烟花颱風」海上警報、周四發布陸上警報，周五、周六較接近台灣，各地都容易有降雨，也不排除颱中心登陸；另外，位於廣西海面的熱帶性低氣壓，最快周二增強為今年第7號颱風「查帕卡」，和烟花是否會有「藤原校應」，還有待觀察。而氣象局最新烟花暴風圈侵襲機率也出爐，基隆市最高達41%、宜蘭縣40%、雙北各39%，其他縣市也有14-37%。

劉沛滕接受《ETtoay新聞雲》訪問指出，今天（19日）天氣主要以午後雷陣雨為主，以中南部和其他山區為主，又以中南部降雨較明顯；由於東邊和南邊有水氣在台灣附近，東半部和南部除了午後其他時間也有局部降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕說，周二白天天氣和今天滿類似，以午後雷陣雨為主，仍以中南部為主，而由於烟花颱風外圍環流逐漸影響，北部、宜蘭晚上降雨機率開始提高，有不定時短暫陣雨；周三整天外圍環流影響，北部有短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

劉沛滕表示，若以目前預報資料，有可能在周三下半天發布烟花颱風海上警報，因暴風圈可能在周四下半天影響到近海，而周四發布陸上警報，因風暴圈周五可能影響到陸地；周四中部以北、宜蘭有不定時降雨，周五、周六颱風較接近台灣，各地都容易有降雨。

▼烟花颱風預估周五、周六離台灣最近。（圖／氣象局）

▼烟花颱風和熱帶低壓是否會有藤原效應，還有待觀察。（圖／氣象局）



劉沛滕分析，烟花目前移動較慢，時速5、6公里，今晨2時在台北東方1050公里海面上，預估周二增強為中颱，往西移動，速度有稍增加，但時速也只有10公里。

劉沛滕也提到，目前在廣西海面、香港南方有一個熱帶性低氣壓，周二有可能增強為「查帕卡」颱風，預估這幾天在廣東海面打轉，至於是否和烟花產生藤原效應，還有待觀察。他解釋，藤原效應是要兩個颱風、熱帶系統距離在1000公里左右，目前烟花和熱帶低壓還有1900公里遠。若成颱，將是今年第7號颱風「查帕卡」（Cempaka，馬來西亞命名，指植物）。

根據氣象局最新資料，烟花颱風未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，基隆市最高達41%、宜蘭縣40%、雙北各39%，台中以北縣市都有30%以上，中南部縣市也有14至29%。

▲▼烟花颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

